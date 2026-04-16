Noul lider al Ungariei, Péter Magyar, are interdicție să vorbească în numele PPE în Parlamentul European. Care sunt motivele

În ciuda victoriei răsunătoare în alegerile din Ungaria, prim-ministrul ales Péter Magyar are în continuare interdicție de a reprezenta grupul de centru-dreapta al Partidului Popular European în dezbaterile din Parlamentul European, scrie Mediafax.

Grupul parlamentar PPE a decis în luna ianuarie să penalizeze delegația partidului Tisza deoarece europarlamentarii săi nu au susținut realegerea Ursulei von der Leyen în funcția de președinte al Comisiei Europene, încălcând astfel disciplina de vot a grupului politic. PPE este cel mai mare grup politic din Parlamentul European, din care face parte și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Cu toate că fac parte în continuare din grupul politic, europarlamentarii Tisza, inclusiv Péter Magyar, au interdicția de a vorbi în numele PPE în plenul Parlamentului European. Chiar și după victoria lui Magyar împotriva lui Viktor Orbán în alegerile parlamentare din Ungaria, liderul Partidului Popular European, Manfred Weber, a decis să mențină această interdicție. Sancțiunea rămâne în vigoare în ciuda faptului că Magyar este acum premierul ales al Ungariei și caută să restabilească legăturile cu Bruxelles-ul.

Această formă de sancțiune are menirea de a întări disciplina internă a PPE, după ce grupul politic a adoptat noi reguli care penalizează automat membrii care nu se aliniază cu poziția oficială a grupului.

„Ar fi un semnal politic puternic dacă Péter Magyar, cel care a reușit în cele din urmă să rupă strânsoarea lui Orbán asupra UE, ar fi primul vorbitor în numele PPE în dezbaterea-cheie din următoarea sesiune plenară și ar explica modul în care intenționează să readucă Ungaria în inima Europei”, a declarat Hannah Neumann, europarlamentară germană din partea Verzilor. „Sunt sigură că Manfred Weber este suficient de mândru de victoria electorală a colegilor săi pentru a-i acorda acest privilegiu”, a declarat ea pentru Euractiv.

