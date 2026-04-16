Noul lider al Ungariei, Péter Magyar, are interdicție să vorbească în numele PPE în Parlamentul European. Care sunt motivele

În ciuda victoriei răsunătoare în alegerile din Ungaria, prim-ministrul ales Péter Magyar are în continuare interdicție de a reprezenta grupul de centru-dreapta al Partidului Popular European în dezbaterile din Parlamentul European, scrie Mediafax.

Grupul parlamentar PPE a decis în luna ianuarie să penalizeze delegația partidului Tisza deoarece europarlamentarii săi nu au susținut realegerea Ursulei von der Leyen în funcția de președinte al Comisiei Europene, încălcând astfel disciplina de vot a grupului politic. PPE este cel mai mare grup politic din Parlamentul European, din care face parte și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Cu toate că fac parte în continuare din grupul politic, europarlamentarii Tisza, inclusiv Péter Magyar, au interdicția de a vorbi în numele PPE în plenul Parlamentului European. Chiar și după victoria lui Magyar împotriva lui Viktor Orbán în alegerile parlamentare din Ungaria, liderul Partidului Popular European, Manfred Weber, a decis să mențină această interdicție. Sancțiunea rămâne în vigoare în ciuda faptului că Magyar este acum premierul ales al Ungariei și caută să restabilească legăturile cu Bruxelles-ul.

Această formă de sancțiune are menirea de a întări disciplina internă a PPE, după ce grupul politic a adoptat noi reguli care penalizează automat membrii care nu se aliniază cu poziția oficială a grupului.

„Ar fi un semnal politic puternic dacă Péter Magyar, cel care a reușit în cele din urmă să rupă strânsoarea lui Orbán asupra UE, ar fi primul vorbitor în numele PPE în dezbaterea-cheie din următoarea sesiune plenară și ar explica modul în care intenționează să readucă Ungaria în inima Europei”, a declarat Hannah Neumann, europarlamentară germană din partea Verzilor.

„Sunt sigură că Manfred Weber este suficient de mândru de victoria electorală a colegilor săi pentru a-i acorda acest privilegiu”, a declarat ea pentru Euractiv.

SUA amenință China cu sancțiuni economice dacă va continua să cumpere petrol din Iran

Escaladare periculoasă în Orientul Mijlociu. Iranul amenință cu închiderea Mării Roșii și a Golfului Persic ca răspuns la blocada americană

Dmitri Medvedev amenință direct Europa: Fabricile de drone pentru Ucraina devin „ținte legitime” pentru Rusia. România este printre țările vizate

FLASH NEWS Funcționarii europeni renunță la WhatsApp. Care sunt motivele care au împins UE spre suveranitatea digitală
12:07
Funcționarii europeni renunță la WhatsApp. Care sunt motivele care au împins UE spre suveranitatea digitală
POLITICĂ Căderea regimului Orban din Ungaria pune România pe gânduri: „oglinda” unei politici blocate la București
11:55
Căderea regimului Orban din Ungaria pune România pe gânduri: „oglinda” unei politici blocate la București
MILITAR SUA trec la un „regim de război”. Pentagonul vrea ca producătorii americani de automobile să producă armament pentru armata Statelor Unite
11:32
SUA trec la un „regim de război”. Pentagonul vrea ca producătorii americani de automobile să producă armament pentru armata Statelor Unite
PACE ÎN IRAN Trump susține pacea în Liban, dar exclude armistițiul din negocierile cu Iranul: „E binevenită încetarea ostilităților”
10:48
Trump susține pacea în Liban, dar exclude armistițiul din negocierile cu Iranul: „E binevenită încetarea ostilităților”
FLASH NEWS China cere deschiderea Strâmtorii Ormuz. Beijingul presează Teheranul: „Libertatea navigației este esențială globală”
10:12
China cere deschiderea Strâmtorii Ormuz. Beijingul presează Teheranul: „Libertatea navigației este esențială globală”
ANALIZA de 10 Modelul „Vietnam”. Când și cum se va termina războiul din Iran? Ambele tabere, slăbiciuni și puncte forte
10:00
Modelul „Vietnam”. Când și cum se va termina războiul din Iran? Ambele tabere, slăbiciuni și puncte forte
Mediafax
Ucraina introduce un nou model de luptă. Syrskyi afirmă că zonele controlate de ruși au fost recucerite
Digi24
Președinta CCR, Simina Tănăsescu, spune care au fost motivele pentru care s-au anulat alegerile prezidențiale din 2024
Cancan.ro
21 aprilie 2026: Ziua în care vreme o ia razna în București. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Adevarul
Cine sunt cei cinci politicieni europeni care ar putea călca pe urmele lui Viktor Orbán într-o politică ostilă față de UE
Mediafax
Sursa neașteptată de sare care ar putea crește tensiunea arterială a milioane de oameni
Click
„L-am luat ca din oală pe bărbată-miu din pat”. Urgența care a alertat-o pe Theo Rose în timpul nopții
Digi24
Cine va fi următorul „perturbator-șef” al Uniunii Europene. 5 lideri ar putea prelua rolul lui Viktor Orban
Cancan.ro
Valentin Sanfira nu se mai ascunde! A dat fuga la ferma iubitei și s-a fotografiat într-o ipostază neașteptată
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Monica Gabor în prezent, după ce a dispărut din lumina reflectoarelor. Imaginea postată de Irina Columbeanu
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
La câte puncte se reține permisul în 2026. În ce situații se dublează perioada de suspendare și când dai examen de redobândire?
Descopera.ro
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
Căsătoria scade riscul de cancer? Iată ce a descoperit un studiu pe 4 milioane de cazuri!

