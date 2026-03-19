Iranul vrea să impună taxe de tranzit pentru traversarea Strâmtorii Ormuz

Deputații iranieni propun introducerea unor taxe de tranzit pentru țările ale căror nave traversează Strâmtoarea Ormuz, devenită un punct central al disputelor din Orientul Mijlociu, relatează mass-media iraniană, citată de BFMTV.

„În Parlament, lucrăm la un plan conform căruia țările vor trebui să plătească taxe și impozite Republicii Islamice dacă strâmtoarea Ormuz este utilizată ca rută sigură” pentru transportul de energie și mărfuri, a declarat deputata din Teheran Somayeh Rafiei, citată de agenția oficială Isna. „Securitatea strâmtorii va fi asigurată cu forță, autoritate și măreție de către Republica Islamică Iran, iar țările trebuie să plătească o taxă în schimb”, a spus ea.

Pasajul strategic pentru transportul hidrocarburilor este în mare parte blocat de Iran de la începutul războiului declanșat de atacurile SUA-Israel pe 28 februarie.

Forțele iraniene au atacat mai multe nave, afirmând că acestea nu au ținut cont de „avertismentele” privind interzicerea tranzitului pe această cale navigabilă.

Potrivit oficialilor iranieni, condițiile de navigație pe această cale nu vor reveni la cele de dinaintea războiului din Orientul Mijlociu.

Mohammad Mokhber, consilier al liderului suprem al Iranului, a declarat joi că „un nou regim pentru Strâmtoarea Ormuz” va urma după încheierea eventuală a războiului. Potrivit agenției de știri Mehr, Mokhber a afirmat că acest lucru i-ar permite Teheranului să impună restricții maritime statelor care l-au sancționat.

„Folosind poziția strategică a Strâmtorii Ormuz, putem sancționa (Occidentul) și împiedica navele lor să treacă prin această cale navigabilă”, a spus Mokhber, potrivit Investing.

