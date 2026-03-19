Iranul vrea să impună taxe de tranzit pentru traversarea Strâmtorii Ormuz

Deputații iranieni propun introducerea unor taxe de tranzit pentru țările ale căror nave traversează Strâmtoarea Ormuz, devenită un punct central al disputelor din Orientul Mijlociu, relatează mass-media iraniană, citată de BFMTV.

„În Parlament, lucrăm la un plan conform căruia țările vor trebui să plătească taxe și impozite Republicii Islamice dacă strâmtoarea Ormuz este utilizată ca rută sigură” pentru transportul de energie și mărfuri, a declarat deputata din Teheran Somayeh Rafiei, citată de agenția oficială Isna.

„Securitatea strâmtorii va fi asigurată cu forță, autoritate și măreție de către Republica Islamică Iran, iar țările trebuie să plătească o taxă în schimb”, a spus ea.

Pasajul strategic pentru transportul hidrocarburilor este în mare parte blocat de Iran de la începutul războiului declanșat de atacurile SUA-Israel pe 28 februarie.

Forțele iraniene au atacat mai multe nave, afirmând că acestea nu au ținut cont de „avertismentele” privind interzicerea tranzitului pe această cale navigabilă.

Potrivit oficialilor iranieni, condițiile de navigație pe această cale nu vor reveni la cele de dinaintea războiului din Orientul Mijlociu.

Mohammad Mokhber, consilier al liderului suprem al Iranului, a declarat joi că „un nou regim pentru Strâmtoarea Ormuz” va urma după încheierea eventuală a războiului. Potrivit agenției de știri Mehr, Mokhber a afirmat că acest lucru i-ar permite Teheranului să impună restricții maritime statelor care l-au sancționat.

„Folosind poziția strategică a Strâmtorii Ormuz, putem sancționa (Occidentul) și împiedica navele lor să treacă prin această cale navigabilă”, a spus Mokhber, potrivit Investing.

 

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Criza carburanților se acutizează în Europa. Slovacia limitează vânzările de motorină pentru populație. Ce măsuri drastice ia pentru a combate „turismul de combustibil”

Liderii UE se reunesc la Bruxelles. Orbán susține că nu va ceda și nu va permite acordarea împrumutului de 90 de miliarde de euro Ucrainei

Recomandarea video

Citește și

RĂZBOI Drone misterioase deasupra unei baze militare din Washington. Locația unde locuiesc Marco Rubio și șeful Pentagonului, sub monitorizare strictă
14:35
Drone misterioase deasupra unei baze militare din Washington. Locația unde locuiesc Marco Rubio și șeful Pentagonului, sub monitorizare strictă
FLASH NEWS Parlamentul german intervine în criza energetică și vrea să controleze creșterea prețurilor. Ce prevede noua legislație
14:09
Parlamentul german intervine în criza energetică și vrea să controleze creșterea prețurilor. Ce prevede noua legislație
CONTROVERSĂ Spioni israelieni, implicați în alegerile din Slovenia. Premierul sloven îi cere Ursulei von der Leyen să investigheze. Grupul ar fi operat și în România și Ungaria
13:56
Spioni israelieni, implicați în alegerile din Slovenia. Premierul sloven îi cere Ursulei von der Leyen să investigheze. Grupul ar fi operat și în România și Ungaria
FLASH NEWS Nicușor Dan și alți 9 lideri europeni îi cer Ursulei von Der Leyen să revizuiască „legislația verde”. Ce scrie în scrisoarea adresată șefei Comisiei
13:22
Nicușor Dan și alți 9 lideri europeni îi cer Ursulei von Der Leyen să revizuiască „legislația verde”. Ce scrie în scrisoarea adresată șefei Comisiei
FLASH NEWS Criza carburanților se acutizează în Europa. Slovacia limitează vânzările de motorină pentru populație. Ce măsuri drastice ia pentru a combate „turismul de combustibil”
12:22
Criza carburanților se acutizează în Europa. Slovacia limitează vânzările de motorină pentru populație. Ce măsuri drastice ia pentru a combate „turismul de combustibil”
CONTROVERSĂ Trump se ține de cuvânt: SUA lansează „aliens.gov”, după controversele despre OZN-uri și extratereștrii
12:17
Trump se ține de cuvânt: SUA lansează „aliens.gov”, după controversele despre OZN-uri și extratereștrii
Mediafax
Bolojan și Grindeanu au ajuns la un compromis pe criza bugetului. Coaliția taie de la magistrați pentru pachetul de solidaritate propus de PSD. Bolojan: „În această seară încep dezbaterile propuse în plen, mâine va fi aprobat bugetul”/ Sorin Grindeanu: Mă declar satisfăcut
Digi24
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja petrolierele în Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Adevarul
Moștenirea lui Nicușor Dan: Primăria Capitalei a înlocuit aproape 250 km de magistrală principală de termoficare în ultimii 5 ani
Mediafax
Atenție, bucureșteni: unele linii STB ar putea fi deviate joi și vineri din cauza meciurilor de fotbal
Click
Zodiile care vor face furori, începând cu luna aprilie. Vor simți că norocul le surâde din plin. Se vor scălda în bani mulți și vor primi o veste neașteptată
Digi24
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp ce o țară din Europa obține scorul maxim
Cancan.ro
Se întoarce iarna în martie. Anunțul ANM despre lapoviță și ninsori în România
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit, de fapt, Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta a recunoscut TOT! Și-a tăiat sau nu stomacul?
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Noul Duster arată ca o „mașină de bogați” dar costă puțin. Varianta epuizată înainte de lansare
Descopera.ro
Descoperire arheologică rară în România! Ce s-a găsit?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce faci dacă te trezeşti dimineața cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?
Descopera.ro
Alimentele ultraprocesate, asociate cu probleme cardiace grave

Cele mai noi

Trimite acest link pe