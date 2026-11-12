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Unul dintre principalii candidați la alegerile prezidențiale din Franța, candidatul extremei stângi Jean-Luc Mélenchon, a primit interdicția de a intra în Israel. Care este motivul

Unul dintre principalii candidați la alegerile prezidențiale din Franța, candidatul extremei stângi Jean-Luc Mélenchon, a primit interdicția de a intra în Israel. Care este motivul
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Israelul a anunțat joi că îi interzice accesul pe teritoriul său lui Jean-Luc Mélenchon, liderul partidului de extremă stânga La France Insoumise (Franța Nesupusă) și candidat la alegerile prezidențiale din Franța de anul viitor. Decizia este motivată prin faptul că Mélenchon are o „poziție extrem de ostilă” împotriva Israelului, relatează BFMTV.

Măsura a fost dispusă de miniștrii israelieni de externe și de interne și o vizează în egală măsură și pe Mathilde Panot, șefa grupului parlamentar al LFI.

Potrivit comunicatului emis de Ministerul Afacerilor Externe al Israelului, decizia a fost luată după ce Mélenchon a promis sâmbăta trecută, în cadrul unui miting din Paris, că, dacă va ajunge președinte, navele franceze vor escorta flotele de activiști care încearcă să forțeze intrarea ajutoarelor umanitare în Fâșia Gaza.

În cadrul aceluiași discurs, politicianul francez a denunțat din nou un „genocid” în Gaza și „anexarea treptată a Cisiordaniei”. Diplomația israeliană a catalogat declarațiile sale și ale lui Mathilde Panot drept „calomnii” împotriva Israelului.

Într-o intervenție la postul de radio France Info, liderul LFI a declarat că nu este dezamăgit deoarece nu a cerut niciodată să intre în Israel. Cu toate acestea, Mélenchon și-a exprimat însă regretul față de faptul că guvernul israelian îl „urmărește în acest mod” și a menționat că ambasadorul Israelului la Paris afirmase anterior că își dorește ca oricine altcineva în afară de el să câștige alegerile.

„Din moment ce nu am cerut nimic, nu pot fi dezamăgit. Sunt împiedicat să intru într-un teritoriu în care nu am cerut să intru. Nu am niciun comentariu de făcut”, a declarat Jean-Luc Mélenchon pentru Franceinfo. „Regret că guvernul israelian mă urmărește în acest fel. Ambasadorul [israelian] la Paris a spus că ar prefera ca oricine altcineva să fie ales în locul meu (…) Ce puteți face? Fiecare cu ale lui, asta e tot”.

Potrivit ultimului sondaj realizat de Cluster17 pentru Politico, publicat pe 11 noiembrie, candidatul extremei drepte, Marine Le Pen, se situează pe primul loc cu 30,5% din intențiile de vot. Locul doi este ocupat de reprezentantul extremei stângi, Jean-Luc Mélenchon, care a depășit pragul de 20% din intenția de vot, scrie Le Parisien.

Candidatul La France Insoumise este mai mult ca niciodată favorit pentru a ajunge în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din 2027, alături de Marine Le Pen, candidata Adunării Naționale.
Locurile secundare sunt ocupate de Édouard Philippe, care reprezintă blocul centrist, cu doar 13,5%, urmat îndeaproape de socialistul Raphaël Glucksmann cu 11% și David Lisnard, cu 10%.

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