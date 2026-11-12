Pericol de inundații. Ministrul Mediului a convocat Comitetul ministerial pentru situații de urgență

Ministrul Mediului, Natalia Intotero, a convocat Comitetul ministerial pentru situații de urgență, în cursul zilei de joi, 12 noiembrie, în contextul avertizărilor meteorologice și hidrologice emise ANM și INHGA.

Ședința extraordinară a fost condusă de secretarul general adjunct al MMAP, Teodor Dulceață, anunță Ministerul Mediului.

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Ministrul Mediului a anunțat și avertizările în vigoare emise de INHGA.

INHGA: cod portocaliu care vizează mai multe râuri

În cursul zilei de azi, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis un cod portocaliu pe mai multe râuri din țară. Sunt vizate râuri din bazinele hidrografice Someşul Mic, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb şi Arieş, în judeţele Alba, Arad, Bihor, Cluj şi Hunedoara. Codul portocaliu a intrat în vigoare azi, de la ora 12:00, și este valabil până vineri, 13 noiembrie, ora 12:00.

„În urma precipitaţiilor prognozate şi a propagării viiturilor, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale, precum şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri, existând probabilitatea depăşirii cotelor de apărare”, precizează hidrologii.

ANM: ploi torențiale în mai multe județe din țară

Totodată, Administrația Națională de Meteorologie anunță un cod portocaliu de ploi torențiale, precum și temperaturi de vară. ANM a emis mai multe coduri galbene și portocalii de ploi, la nivelul țării. Totodată, informează și asupra unui episod cu ninsori, la munte, la altitudini mai mari de 1.500 de metri. Informarea meteorologică este valabilă în intervalul 12 noiembrie, ora 10:00 – 14 noiembrie, ora 20:00.

„În intervalul menționat temporar va ploua moderat cantitativ în vestul, nord-vestul și local în centrul țării. Ploile vor avea mai ales caracter de aversă vineri (13 noiembrie) și pe alocuri vor fi însoțite de descărcări electrice și de intensificări de scurtă durată ale vântului. În noaptea de vineri spre sâmbătă (13 / 14 noiembrie) la altitudini mai mari de 1500 m, cu precădere în Carpații Meridionali și de Curbură va ninge și se va depune strat de zăpadă (în general de 5…10 cm). Local cantitățile de apă vor fi în general de 30…60 l/mp, iar în Carpații Occidentali, izolat vor depăși 80 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare în noaptea de joi spre vineri (12/13 noiembrie) la munte și în regiunile vestice, apoi în toată țara. Vor fi viteze la rafală în general de 50…65 km/h, iar la munte de peste 90 km/h. Sâmbătă (14 noiembrie) vremea se va răci accentuat, iar temperaturile maxime se vor situa în general între 5 și 10 grade”, anunță ANM.

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