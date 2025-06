Israelul a bombardat poziții islamiste din sudul LIBANULUI, vizând membri ai grupului Hezbollah

Avioane militare israeliene au bombardat, vineri, poziții islamiste din sudul Libanului, în contextul conflictului cu grupul fundamentalist șiit Hezbollah, autoritățile libaneze raportând victime și daune materiale semnificative.

Raidurile aeriene au avut loc în zonele Ali Al-Taher și Al-Dabsha, situate la periferia orașului Nabatiyeh, în sudul Libanului, informează cotidianul The Times of Israel și site-ul Ynetnews.com.

Israeli 🇮🇱 airstrikes targeted a building between Nabatiyeh el-Faouqa and Nabatiyeh, in southern Lebanon 🇱🇧, making it the first time the Israeli army hit inside the city since the ceasefire agreement was signed on November 27 2024, @ZeinakhodrAljaz https://t.co/Baf1dBeSaN https://t.co/ye2UPFJPNF pic.twitter.com/Iqn0nc5nkF

— Saad Abedine (@SaadAbedine) June 27, 2025