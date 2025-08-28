Prima pagină » Știri externe » Toate statele membre NATO vor atinge anul acesta ținta de a cheltui 2% din PIB pentru apărare. Noul obiectiv, de 3,5%, atins de doar trei țări

Andrei Văcaru
28 aug. 2025, 10:32, Știri externe
Toate statele membre NATO urmează să atingă obiectivul de cheltuieli pentru Apărare de 2% din PIB anul acesta, conform unui nou raport NATO, însă doar trei îndeplinesc în prezent noul obiectiv, cel de 3,5%: Polonia, Letonia și Lituania.

Conform raportului publicat joi la Bruxelles, țările NATO care anterior nu atingeau vechea țintă, de 2%, precum Spania, Italia și Belgia, și-au majorat acum cheltuielile pentru apărare la nivelul convenit la summitul NATO din Țara Galilor din 2014, arată Deutsche Welle.

Estimările Alianței au arătat că, chiar și anul trecut, peste zece dintre cei 32 de membri NATO nu au atins obiectivul de 2%. Însă multe state membre și-au majorat substanțial cheltuielile militare de la începutul războiului din Ucraina, în 2022, și în urma solicitărilor președintelui american, Donald Trump, ca aliații europeni să investească mai mult în propria apărare.

NATO are acum un nou obiectiv

Însă, sub presiunea lui Donald Trump şi în faţa ameninţării ruse, ţările NATO și-au schimbat obiectivul. La sfârşitul lunii iunie, acestea au promis să dubleze aproape contribuţia până în 2035, ridicând la 3,5% procentul din PIB dedicat cheltuielilor strict militare. Acestea din urmă au fost luate în considerare pentru obiectivul de 2%.

Iar efortul lor bugetar nu se va opri aici: au promis, de asemenea, să aloce 1,5% din PIB cheltuielilor legate de securitate, cum ar fi anumite infrastructuri (drumuri, poduri etc.).

În total, angajamentul va reprezenta 5% din ceea ce produc anual cele 32 de ţări membre, adică sute de miliarde de euro. Numai pentru anul 2025, NATO se aşteaptă la cheltuieli militare de peste 1.500 de miliarde de dolari (1.290 de miliarde de euro).

