Olanda și Suedia solicită ca UE să impună sancțiuni Israelului ca urmare a războiului din Fâșia Gaza

Suedia și Olanda au cerut UE să suspende comerțul cu Israelul ca răspuns la situația umanitară „extrem de tulburătoare și intolerabilă” din Gaza, precum și ca răspuns la planurile Israelului de a construi o nouă colonie în Cisiordania, despre care criticii spun că ar face ca înființarea unui stat palestinian să fie imposibilă.

Într-o scrisoare comună adresată Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate al UE, Kaja Kallas, cele două state membre acuză, de asemenea, Israelul că nu a implementat un acord la care a ajuns în iulie cu UE privind creșterea livrărilor de ajutor umanitar pentru locuitorii din Gaza, arată RTE News.

Acordul respectiv, încheiat între Kallas și ministrul israelian de Externe, Gideon Sa’ar, a prevenit o serie de posibile sancțiuni împotriva Israelului, inclusiv suspendarea elementului comercial din Acordul de asociere UE-Israel, notează sursa citată. Scrisoarea este semnată de miniștrii suedez și olandez ai Afacerilor Externe, Maria Malmer Stenergard, respectiv Ruben Brekelmans.

Ministrul suedez Maria Malmer Stenergard a pledat deja, la sfârșitul lui mai, pentru sancțiuni europene țintite împotriva miniștrilor israelieni care susțin o politică de colonizare. „Este un instrument puternic și un semnal politic foarte clar”, a declarat ea pentru postul public de radio suedez SR.

„Acest lucru ar avea consecințe asupra posibilităților lor de a transfera capitaluri între țări, dar și de a călători (…). Este vorba despre a crea dificultăți pentru acești indivizi care fac presiuni pentru crearea de colonii ilegale”, a explicat Maria Malmer Stenergard.

Aceste subiecte urmează să fie discutate în cadrul reuniunii informale a miniștrilor de Externe ai UE de sâmbătă, de la Copenhaga.

Sursa foto: Profimedia