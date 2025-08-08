Israelul CRITICĂ dur decizia Germaniei de limitare a exporturilor de armament /Netanyahu se declară ”dezamăgit”

Guvernul Benjamin Netanyahu a criticat vehement, vineri seară, decizia Germaniei de limitare a exporturilor de armament către Israel, denunțând o presupusă recompensare a grupului islamist Hamas.

Premierul Benjamin Netanyahu l-a sunat pe cancelarul Friedrich Merz și s-a declarat ”dezamăgit” de hotărârea Germaniei. Netanyahu a susținut că Germania nu mai ajută Israelul, deși Berlinul oferă sprijin militar și politic semnificativ Guvernului israelian.

”În loc să susțină războiul corect al Israelului contra Hamas, care a comis cele mai grave atacuri împotriva poporului evreu de la Holocaust, Germania recompensează terorismul prin impunerea unui embargou de arme Israelului”, anunță Guvernul israelian, conform site-ului Tagesschau.de.

Premierul Benjamin Netanyahu argumentează că nu are obiectivul ocupării permanente a Fâșiei Gaza, ci al eliberării teritoriului palestinian de militanții Hamas și al instalării unui guvern civil.

Cancelarul Friedrich Merz a anunțat vineri că Germania nu va mai furniza armatei israeliene armament care ar putea fi utilizat în Fâșia Gaza. Guvernul de la Berlin a explicat că ”Israelul are dreptul de a se apăra de terorismul generat de grupul Hamas”.

”Eliberarea ostaticilor și continuarea negocierilor în sensul unui armistițiu reprezintă, din punctul nostru de vedere, principalele priorități. Iar dezarmarea grupului militant Hamas este indispensabilă. Hamas nu trebuie să mai joace niciun rol în viitor”, a transmis Guvernul de la Berlin.

Însă Germania nu înțelege rațiunea deciziei de extindere a operațiunilor militare în Fâșia Gaza.

”Decizia Cabinetului israelian de securitate de extindere a operațiunilor militare în Fâșia Gaza are pentru Guvernul Germaniei multe necunoscute legate de atingerea obiectivelor. În acest context, Guvernul german a decis ca, pentru moment, să nu mai furnizeze Israelului niciun tip de armament care ar putea fi utilizat pentru operațiunile din Fâșia Gaza. Guvernul german rămâne profund preocupat de situația dezastruoasă a populației civile din Fâșia Gaza”, subliniază Executivul de la Berlin, cerând suplimentarea asistenței umanitare.

