Guvernul Friedrich Merz a decis, vineri, limitarea exporturilor de armament către Israel, ca reacție la decizia Cabinetului israelian de securitate de extindere a operațiunilor militare în Fâșia Gaza.

Cancelarul Friedrich Merz a anunțat că nu va mai furniza armatei israeliene armament care ar putea fi utilizat în Fâșia Gaza. Guvernul de la Berlin explică, într-un comunicat, că ”Israelul are dreptul de a se apăra de terorismul generat de grupul Hamas”.

”Eliberarea ostaticilor și continuarea negocierilor în sensul unui armistițiu reprezintă, din punctul nostru de vedere, principalele priorități. Iar dezarmarea grupului militant Hamas este indispensabilă. Hamas nu trebuie să mai joace niciun rol în viitor”, transmite Guvernul de la Berlin.

Însă Germania nu înțelege rațiunea deciziei de extindere a operațiunilor militare în Fâșia Gaza.

”Decizia Cabinetului israelian de securitate de extindere a operațiunilor militare în Fâșia Gaza are pentru Guvernul Germaniei multe necunoscute legate de atingerea obiectivelor. În acest context, Guvernul german a decis ca, pentru moment, să nu mai furnizeze Israelului niciun tip de armament care ar putea fi utilizat pentru operațiunile din Fâșia Gaza. Guvernul german rămâne profund preocupat de situația dezastruoasă a populației civile din Fâșia Gaza”, subliniază Executivul de la Berlin, cerând suplimentarea asistenței umanitare.

Israelul intenționează să preia în totalitate controlul asupra teritoriului palestinian Fâșia Gaza, dar să transfere ulterior guvernarea unor forțe arabe. Decizia, contestată de opoziția din Israel, de familiile ostaticilor și de Statele Unite, a fost luată în cursul nopții de Guvernul Benjamin Netanyahu.

”Intenționăm să preluăm controlul asupra Fâșiei Gaza, pentru a putea restabili securitatea, pentru a elimina grupul Hamas, pentru a permite populației Fâșiei Gaza să fie liberă și pentru a transfera puterea unei guvernări civile, care să nu fie nici Hamas și nici altcineva care să pledeze pentru distrugerea Israelului. Asta vrem să facem. Vrem să ne eliberăm pe noi și populația Fâșiei Gaza de teroarea groaznică a grupului Hamas”, a declarat Benjamin Netanyahu.

Foto: Profimedia

Video: Welt TV

RECOMANDAREA AUTORULUI:

