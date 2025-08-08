Prima pagină » Știri externe » VIDEO | Germania limitează exporturile de arme către Israel /Extinderea ofensivei în Fâșia Gaza are multe ”necunoscute”

VIDEO | Germania limitează exporturile de arme către Israel /Extinderea ofensivei în Fâșia Gaza are multe ”necunoscute”

08 aug. 2025, 15:07, Știri externe
VIDEO | Germania limitează exporturile de arme către Israel /Extinderea ofensivei în Fâșia Gaza are multe ”necunoscute”

Guvernul Friedrich Merz a decis, vineri, limitarea exporturilor de armament către Israel, ca reacție la decizia Cabinetului israelian de securitate de extindere a operațiunilor militare în Fâșia Gaza.

Cancelarul Friedrich Merz a anunțat că nu va mai furniza armatei israeliene armament care ar putea fi utilizat în Fâșia Gaza. Guvernul de la Berlin explică, într-un comunicat, că ”Israelul are dreptul de a se apăra de terorismul generat de grupul Hamas”.

”Eliberarea ostaticilor și continuarea negocierilor în sensul unui armistițiu reprezintă, din punctul nostru de vedere, principalele priorități. Iar dezarmarea grupului militant Hamas este indispensabilă. Hamas nu trebuie să mai joace niciun rol în viitor”, transmite Guvernul de la Berlin.

Însă Germania nu înțelege rațiunea deciziei de extindere a operațiunilor militare în Fâșia Gaza.

”Decizia Cabinetului israelian de securitate de extindere a operațiunilor militare în Fâșia Gaza are pentru Guvernul Germaniei multe necunoscute legate de atingerea obiectivelor. În acest context, Guvernul german a decis ca, pentru moment, să nu mai furnizeze Israelului niciun tip de armament care ar putea fi utilizat pentru operațiunile din Fâșia Gaza. Guvernul german rămâne profund preocupat de situația dezastruoasă a populației civile din Fâșia Gaza”, subliniază Executivul de la Berlin, cerând suplimentarea asistenței umanitare.

Israelul intenționează să preia în totalitate controlul asupra teritoriului palestinian Fâșia Gaza, dar să transfere ulterior guvernarea unor forțe arabe. Decizia, contestată de opoziția din Israel, de familiile ostaticilor și de Statele Unite, a fost luată în cursul nopții de Guvernul Benjamin Netanyahu.

”Intenționăm să preluăm controlul asupra Fâșiei Gaza, pentru a putea restabili securitatea, pentru a elimina grupul Hamas, pentru a permite populației Fâșiei Gaza să fie liberă și pentru a transfera puterea unei guvernări civile, care să nu fie nici Hamas și nici altcineva care să pledeze pentru distrugerea Israelului. Asta vrem să facem. Vrem să ne eliberăm pe noi și populația Fâșiei Gaza de teroarea groaznică a grupului Hamas”, a declarat Benjamin Netanyahu.

Foto: Profimedia

Video: Welt TV

RECOMANDAREA AUTORULUI:

ANALIZĂ Le Monde: „TRUMPISMUL”, politica fără concepte precise /Doctrina actualului președinte al SUA este imposibil de definit

Citește și

EXTERNE ONU a cerut „oprirea imediată” a planului israelian de a prelua CONTROLUL asupra Fâșiei Gaza/ „Va conduce la strămutări forțate masive”
12:57
ONU a cerut „oprirea imediată” a planului israelian de a prelua CONTROLUL asupra Fâșiei Gaza/ „Va conduce la strămutări forțate masive”
EXTERNE Comercianții din Bulgaria sunt OBLIGAȚI, începând de astăzi, să afișeze prețurile atât în leva, cât și în euro
12:48
Comercianții din Bulgaria sunt OBLIGAȚI, începând de astăzi, să afișeze prețurile atât în leva, cât și în euro
EXTERNE Gruparea militantă Hamas îl acuză pe Netanyahu că „își sacrifică OSTATICII” pentru propriile interese/ „Fâșia Gaza va rămâne fermă în fața ocupației” 
11:25
Gruparea militantă Hamas îl acuză pe Netanyahu că „își sacrifică OSTATICII” pentru propriile interese/ „Fâșia Gaza va rămâne fermă în fața ocupației” 
EXTERNE Statele Unite avertizează că vor impune SANCȚIUNI împotriva entităților care ajută Iranul „să genereze venituri”, pentru „a proteja poporul american”
10:20
Statele Unite avertizează că vor impune SANCȚIUNI împotriva entităților care ajută Iranul „să genereze venituri”, pentru „a proteja poporul american”
EXTERNE Trump și-a schimbat poziția privind întâlnirea directă cu Putin. CONDIȚIA prezenței lui Zelenski la negocierile de pace, eliminată
09:44
Trump și-a schimbat poziția privind întâlnirea directă cu Putin. CONDIȚIA prezenței lui Zelenski la negocierile de pace, eliminată
EXTERNE Recompensă de 50.000.000$ pe capul lui Nicolas Maduro. Președintele Venezuelei, pe lista „most wanted” a SUA: „Unul dintre lorzii drogurilor din lume”
09:38
Recompensă de 50.000.000$ pe capul lui Nicolas Maduro. Președintele Venezuelei, pe lista „most wanted” a SUA: „Unul dintre lorzii drogurilor din lume”
Mediafax
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
Digi24
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)
Cancan.ro
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Val de disponibilizări la stat. Ce prevede al doilea pachet de austeritate
Mediafax
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu. Ar putea face profit de 430,00%
Click
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
De ce nu a participat Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu? Surse: El a stat în biroul din Palatul Cotroceni
Digi24
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov laudă prostituatele recrutate de spionajul ucrainean
Cancan.ro
Cum a apărut Viorica Dăncilă la priveghiul lui Ion Iliescu? Toate privirile s-au întors către ea
Ce se întâmplă doctore
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: "Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă"
observatornews.ro
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială
StirileKanalD
A murit Rodica Coposu, cea mai mică soră a lui Corneliu Coposu: "Era veșnic surâzătoare"
KanalD
Un avion medical s-a prăbușit peste un cartier rezidențial, la scurt timp de la decolare! Câte victime sunt
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Descopera.ro
La ce să ai grijă când îți alegi un partener sexual?
Capital.ro
Toată țara îl plânge. A murit un nume legendar, care a reușit să scrie istorie. Nu va fi uitat
Evz.ro
Mândria lui Ceaușescu, îngenuncheată de asiatici. Sfârșitul unei fabrici legendare
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Stirile Kanal D
Cine este bărbatul de 41 de ani care a murit strivit de ATV! Părinții săi, urlete de durere la locul tragediei
Kfetele
Motivul pentru care Gheorghe Turda preferă să fie ceva mai discret atunci când vine vorba despre relația în care se află! Ce a mărturisit interpretul de muzică populară?
RadioImpuls
Motivul pentru care un bărbat a ajuns la spital cu halucinații și paranoia. Medicii, șocați de ce au descoperit. Ce i s-a întâmplat și cum a fost salvat în ultima clipă 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Descopera.ro
ADN-ul dezvăluie ce anume a ucis trupele lui Napoleon în timpul campaniei din Rusia