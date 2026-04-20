Trump amenință Iranul cu „distrugerea totală” a infrastructurii critice, dacă negocierile pică: „Gata cu domnul drăguț!”

Președintele Donald Trump avertizează că SUA ar putea distruge infrastructura Iranului dacă negocierile eșuează. Teheranul răspunde dur cu „drepturile sale nucleare”. Discuțiile decisive înaintea unei noi escaladări în Orientul Mijlociu se mută la Islamabad.

Președintele Donald Trump a lansat o serie de amenințări directe la adresa Iranului, cu doar câteva ore înaintea unor negocieri nucleare cruciale care urmează să înceapă la Islamabad, în Pakistan.

Într-o postare pe platforma Truth Social, liderul de la Casa Albă a acuzat Teheranul de o „încălcare totală” a armistițiului, în urma atacurilor asupra navelor franceze și britanice din Strâmtoarea Ormuz.

Trump a susținut că blocarea rutei maritime afectează grav economia Iranului, estimând pierderi de 500 de milioane de dolari pe zi, dar aduce beneficii Statelor Unite prin redirecționarea transporturilor către state precum Texas, Louisiana și Alaska.

„Iranul a decis ieri să tragă cu gloanțe în Strâmtoarea Hormuz o încălcare flagrantă a acordului nostru de încetare a focului! Multe dintre ele au fost îndreptate către o navă franceză și un cargobot din Regatul Unit. Nu a fost frumos, nu-i așa? Reprezentanții mei se îndreaptă spre Islamabad, Pakistan vor ajunge acolo mâine seară, pentru negocieri. Iranul a anunțat recent că va închide strâmtoarea, ceea ce este ciudat, deoarece BLOCADA noastră a închis-o deja. Ei ne ajută fără să știe, și ei sunt cei care pierd din cauza închiderii strâmtorii, 500 de milioane de dolari pe zi! Statele Unite nu pierd nimic. De fapt, multe nave se îndreaptă, chiar acum, spre SUA, Texas, Louisiana și Alaska, pentru a se încărca, mulțumită IRGC, care vrea mereu să fie „tipul dur”! Oferim o ÎNȚELEGERE foarte corectă și rezonabilă, și sper să o accepte, pentru că, dacă nu o fac, Statele Unite vor distruge fiecare centrală electrică și fiecare pod din Iran. „GATA CU DOMNUL DRĂGUȚ! Vor cădea repede, vor cădea ușor și, dacă nu acceptă ACORDUL, va fi o onoare pentru mine să fac ceea ce trebuie făcut, ceea ce ar fi trebuit să fie făcut Iranului de către alți președinți, în ultimii 47 de ani. E TIMPUL CA MAȘINA DE UCIS A IRANULUI SĂ SE OPRESCĂ!”, a scris Trump pe rețeaua sa de socializare.

Replica Teheranului

Replica de la Teheran nu a întârziat. Președintele Masoud Pezeshkian a respins ferm presiunile americane, afirmând că Washingtonul nu are dreptul să controleze programul nuclear iranian.

„Ce fel de persoană este el, încât să priveze o națiune de drepturile sale legitime?”, a declarat liderul iranian, referindu-se la „drepturile nucleare” ale țării sale.

Discuțiile de la Islamabad sunt considerate decisive pentru evitarea unei escaladări majore a conflictului. Cele două părți încearcă să ajungă la o „mare înțelegere”, care ar presupune deblocarea a 20 de miliarde de dolari din activele Iranului în schimbul transferului uraniului îmbogățit către SUA.

Diferențele rămân însă semnificative. Washingtonul insistă asupra unui moratoriu de 20 de ani privind îmbogățirea uraniului, în timp ce Teheranul acceptă doar un termen de cinci ani și refuză să își transfere stocul nuclear în afara țării.

Astfel, negocierile din Pakistan reprezintă ultima șansă diplomatică de a evita o confruntare de amploare, însă retorica dură de ambele părți amplifică tensiunile regionale.

