Trump amenință Iranul cu „distrugerea totală” a infrastructurii critice, dacă negocierile pică: „Gata cu domnul drăguț!”

Mihai Tănase
Președintele Donald Trump avertizează că SUA ar putea distruge infrastructura Iranului dacă negocierile eșuează. Teheranul răspunde dur cu „drepturile sale nucleare”. Discuțiile decisive înaintea unei noi escaladări în Orientul Mijlociu se mută la Islamabad.

Președintele Donald Trump a lansat o serie de amenințări directe la adresa Iranului, cu doar câteva ore înaintea unor negocieri nucleare cruciale care urmează să înceapă la Islamabad, în Pakistan.

Într-o postare pe platforma Truth Social, liderul de la Casa Albă a acuzat Teheranul de o „încălcare totală” a armistițiului, în urma atacurilor asupra navelor franceze și britanice din Strâmtoarea Ormuz.

Trump a susținut că blocarea rutei maritime afectează grav economia Iranului, estimând pierderi de 500 de milioane de dolari pe zi, dar aduce beneficii Statelor Unite prin redirecționarea transporturilor către state precum Texas, Louisiana și Alaska.

„Iranul a decis ieri să tragă cu gloanțe în Strâmtoarea Hormuz o încălcare flagrantă a acordului nostru de încetare a focului! Multe dintre ele au fost îndreptate către o navă franceză și un cargobot din Regatul Unit. Nu a fost frumos, nu-i așa? Reprezentanții mei se îndreaptă spre Islamabad, Pakistan vor ajunge acolo mâine seară, pentru negocieri.

Iranul a anunțat recent că va închide strâmtoarea, ceea ce este ciudat, deoarece BLOCADA noastră a închis-o deja. Ei ne ajută fără să știe, și ei sunt cei care pierd din cauza închiderii strâmtorii, 500 de milioane de dolari pe zi! Statele Unite nu pierd nimic. De fapt, multe nave se îndreaptă, chiar acum, spre SUA, Texas, Louisiana și Alaska, pentru a se încărca, mulțumită IRGC, care vrea mereu să fie „tipul dur”! Oferim o ÎNȚELEGERE foarte corectă și rezonabilă, și sper să o accepte, pentru că, dacă nu o fac, Statele Unite vor distruge fiecare centrală electrică și fiecare pod din Iran.

„GATA CU DOMNUL DRĂGUȚ! Vor cădea repede, vor cădea ușor și, dacă nu acceptă ACORDUL, va fi o onoare pentru mine să fac ceea ce trebuie făcut, ceea ce ar fi trebuit să fie făcut Iranului de către alți președinți, în ultimii 47 de ani. E TIMPUL CA MAȘINA DE UCIS A IRANULUI SĂ SE OPRESCĂ!”, a scris Trump pe rețeaua sa de socializare.

Replica Teheranului

Replica de la Teheran nu a întârziat. Președintele Masoud Pezeshkian a respins ferm presiunile americane, afirmând că Washingtonul nu are dreptul să controleze programul nuclear iranian.

„Ce fel de persoană este el, încât să priveze o națiune de drepturile sale legitime?”, a declarat liderul iranian, referindu-se la „drepturile nucleare” ale țării sale.

Discuțiile de la Islamabad sunt considerate decisive pentru evitarea unei escaladări majore a conflictului. Cele două părți încearcă să ajungă la o „mare înțelegere”, care ar presupune deblocarea a 20 de miliarde de dolari din activele Iranului în schimbul transferului uraniului îmbogățit către SUA.

Diferențele rămân însă semnificative. Washingtonul insistă asupra unui moratoriu de 20 de ani privind îmbogățirea uraniului, în timp ce Teheranul acceptă doar un termen de cinci ani și refuză să își transfere stocul nuclear în afara țării.

Astfel, negocierile din Pakistan reprezintă ultima șansă diplomatică de a evita o confruntare de amploare, însă retorica dură de ambele părți amplifică tensiunile regionale.

Recomandarea autorului

Iranul temperează optimismul SUA: Există progrese, dar acordul de pace este „încă departe”. Nu facem niciun compromis cu Trump

Iranul amenință SUA: Marina americană din Golf riscă o „lovitură dură” în Strâmtoarea Ormuz dacă va încerca să atace nave iraniene

Blocada SUA sperie transportul maritim în Golful Persic. CENTCOM: 21 de nave s-au întors din drum spre Iran

Trump amenință Iranul: SUA vor lua uraniul „într-o formă mult mai ostilă” dacă negocierile eșuează

ECONOMIE Merz și Lula au apărat acordul UE-Mercosur în fața „unilateralismului global”. „Săgeți” cu subînțeles pentru Trump
08:06
Merz și Lula au apărat acordul UE-Mercosur în fața „unilateralismului global”. „Săgeți” cu subînțeles pentru Trump
DECES Președintele Emmanuel Macron deplânge moartea actriței Nathalie Baye. S-a stins din viața la vârsta de 77 de ani
00:01
Președintele Emmanuel Macron deplânge moartea actriței Nathalie Baye. S-a stins din viața la vârsta de 77 de ani
RĂZBOI Trump anunță capturarea unei nave iraniene de către marina americană. Iranul ar fi încercat să încalce blocada navală a SUA
23:16
Trump anunță capturarea unei nave iraniene de către marina americană. Iranul ar fi încercat să încalce blocada navală a SUA
ȘOCANT Spectacol de groază în Rusia: Un tigru de circ a scăpat din arenă și s-a repezit spre spectatori. Ce a urmat
21:33
Spectacol de groază în Rusia: Un tigru de circ a scăpat din arenă și s-a repezit spre spectatori. Ce a urmat
FLASH NEWS Opt minori, uciși într-un atac armat în Louisiana. Suspectul a fost ucis de poliție în timp ce a încercat să fugă
20:44
Opt minori, uciși într-un atac armat în Louisiana. Suspectul a fost ucis de poliție în timp ce a încercat să fugă
VIDEO Primarul Mamdani și fostul președinte Obama au cântat și le-au citit povești copiilor de la un centru din Bronx: „Să împărțim este un lucru bun”
19:59
Primarul Mamdani și fostul președinte Obama au cântat și le-au citit povești copiilor de la un centru din Bronx: „Să împărțim este un lucru bun”
Mediafax
PSD, cu cuțitul la os. Luni se decide soarta Guvernului
Digi24
Paradoxul nord-coreean al lui Donald Trump: Umbra Iranului maschează o amenințare nucleară pentru care SUA nu au găsit nicio soluție
Cancan.ro
Prognoză luna mai 2026 | Meteorologii Accuweather anunță furtuni și ninsori în România
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Adevarul
Războiul din Pădurea Băneasa ia amploare. 6.000 de oameni, captivi între un dezvoltator care nu se ține de cuvânt și ecologiști
Mediafax
Grindeanu, replică dură la atacurile din partea USR: Voi sunteți din spuma mării, sunteți puri
Click
Cum arată casa de vacanță a Andreei Marin. Imagini de senzație cu locul în care își încarcă bateriile
Digi24
Războiul lui Donald Trump cu papa Leon, prin ochii catolicilor MAGA: „Este bine pentru biserică și este bine pentru democrație”
Cancan.ro
Un nou SCANDAL zguduie Familia Regală! Kate Middleton a ajuns în pragul disperării
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Delia la începutul carierei sale în muzică! Transformarea prin care a trecut artista este uimitoare. Se poza numai în ipostaze sexy
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Fotoreportaj din China: Mașinile pe care Europa nu le vede și de ce piața auto de acolo surprinde total
Descopera.ro
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
Un oraș acoperit cu beton este un „Pompeii modern” și simbol al artei contemporane

