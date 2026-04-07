Prima pagină » Știri externe » Moment istoric în spațiu: Trump, mesaj emoționant pentru echipajul Artemis II: „Astăzi aţi scris istorie”

Moment istoric în spațiu: Trump, mesaj emoționant pentru echipajul Artemis II: „Astăzi aţi scris istorie”

Mihai Tănase
Președintele Donald Trump a avut o apariție surpriză și a vorbit direct cu echipajul misiunii Artemis II, lăudând performanța istorică a astronauților americani. Aceștia au doborât luni recordul de distanţă parcursă de oameni în spaţiu, depăşind cel mai îndepărtat punct în raport cu Terra care fusese atins de astronauţii programului Apollo în anii 1970.

Un moment rar și simbolic a avut loc în plină desfășurare a misiunii Artemis II, după ce președintele Donald Trump a intrat în direct cu echipajul aflat în spațiu.

„Astăzi aţi scris istorie şi aţi făcut întreaga Americă foarte mândră, incredibil de mândră”, le-a transmis liderul de la Casa Albă celor patru astronauți aflați în misiune.

Sursa video – X/@bennyjohnson

Trump a evidențiat caracterul unic al acestei călătorii, amintind că este prima orbitare a Lunii după mai bine de jumătate de secol, dar și un record absolut în ceea ce privește distanța față de Pământ.

„Avem multe lucruri de care să fim mândri în ultima vreme, dar asta este… nu se compară nimic cu ceea ce faceţi voi, învârtindu-vă în jurul Lunii pentru prima dată în mai bine de jumătate de secol şi doborând recordul absolut al celei mai mari distanţe faţă de planeta Pământ. Oamenii nu au mai văzut niciodată ceva asemănător cu ceea ce faceţi voi. Este cu adevărat special.”, a adăugat Trump.

Sursa video -X/@elonmusk

După felicitările adresate întregii echipe și agenției NASA, Trump i-a provocat pe astronauți să descrie cel mai memorabil moment al acestei zile istorice. Comandantul Reid Wiseman a răspuns primul, subliniind importanța apelului primit: „cu siguranţă foarte special pentru noi toţi”.

„Am văzut peisaje pe care niciun om nu le-a văzut vreodată, nici măcar cei din misiunea Apollo, şi asta a fost uimitor pentru noi”, a spus Wiseman.

Cu ochii spre viitor

Astronautul a oferit și detalii spectaculoase despre experiența echipajului, inclusiv observațiile asupra unei eclipse solare, dar și viziunea pe termen lung a explorării spațiale. El a subliniat entuziasmul echipajului pentru viitor: „toți membrii misiunii sunt „entuziaşti să vedem această naţiune şi această planetă devenind o specie cu două planete”, făcând referire la obiectivele ambițioase legate de Marte.

La finalul convorbirii, președintele Donald Trump a anunțat că îi va primi pe astronauți la Casa Albă după încheierea misiunii.

„Am fost şi eu destul de ocupat, după cum ştiţi, dar îmi voi face cu siguranţă timp”, a spus Trump, adăugând că dorește să le transmită „un salut călduros în numele poporului american şi nu numai”.

„Vă mulţumesc pentru asta, domnule preşedinte”, a răspuns pilotul Victor Glover.

Recomandarea autorului

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe