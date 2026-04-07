Prima pagină » Știri externe » Record absolut de distanță stabilit de Artemis II. Astronauții SUA au doborât performanța legendară Apollo 13 din 1970

Mihai Tănase
Misiunea Artemis II marchează un moment istoric în explorarea spațială. Astronauții NASA au depășit recordul stabilit de Apollo 13 și se apropie de 406.000 km de Terra, într-un zbor spectaculos în jurul Lunii.

Un nou capitol în explorarea spațială este scris de echipajul misiunii Artemis II, care a reușit să doboare recordul absolut de distanță parcursă de oameni în spațiu, depășind performanța istorică a programului Apollo din anii 1970, scrie The Independent.co.uk.

Sursa video – X/@TheNewsTrending

Potrivit NASA, cei patru astronauți aflați la bordul capsulei Orion au trecut de pragul de 400.171 km, stabilit de misiunea Apollo 13, urmând să atingă peste 406.000 km față de Pământ. Echipajul este format din Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman și Jeremy Hansen.

O premieră istorică pentru NASA

Astronauții se pregătesc să exploreze timp de mai multe ore regiuni necunoscute ale Lunii, inclusiv fața ascunsă a acesteia, oferind imagini și date fără precedent.

„Sala de control este plină de bucurie lunară astăzi, îmi imaginez că şi voi sunteţi la fel”, le-a transmis echipajului Jenni Gibsons, din centrul de comandă NASA.

Christina Koch, prima femeie care zboară în jurul Lunii, a declarat că echipajul este „lipit de hublouri” pentru a admira satelitul natural al Pământului.

Misiunea reprezintă și o premieră din punct de vedere al diversității: este pentru prima dată când o echipă formată inclusiv dintr-o femeie, un astronaut de culoare și un astronaut non-american ajunge într-o astfel de expediție lunară.

Un moment special a fost marcat de mesajul postum al astronautului Jim Lovell, care a transmis înainte de moarte:

„Este o zi istorică. Bine aţi venit în vechiul meu cartier”.

Astronauții vor avea ocazia unică de a observa fața nevăzută a Lunii, dar și fenomene spectaculoase, precum o eclipsă solară și răsăritul Pământului văzut din spatele satelitului natural.

„Este exact ca la antrenament, doar că în trei dimensiuni şi este pur şi simplu incredibil”, a declarat Jeremy Hansen.

Misiunea include și o perioadă de aproximativ șapte ore de observații directe ale suprafeței lunare, timp în care echipajul va colecta date, imagini și descrieri esențiale pentru cercetători. În cazul în care această misiune și următoarea vor avea succes, NASA intenționează să trimită din nou oameni pe Lună în 2028, marcând o revenire spectaculoasă a explorării umane în spațiul profund.

Moment istoric în spațiu: Trump, mesaj emoționant pentru echipajul Artemis II: „Astăzi aţi scris istorie”

Citește și

ACCIDENT Un tren cu 350 de pasageri s-a ciocnit cu un convoi militar în Franța. 27 de răniți, mecanicul de locomotivă a decedat
11:53
Un tren cu 350 de pasageri s-a ciocnit cu un convoi militar în Franța. 27 de răniți, mecanicul de locomotivă a decedat
MISIUNE SPAȚIALĂ Moment emoționant la peste 400.000 km de Pământ: un crater de pe Lună, botezat în memoria marii iubiri a comandantului Artemis II
11:50
Moment emoționant la peste 400.000 km de Pământ: un crater de pe Lună, botezat în memoria marii iubiri a comandantului Artemis II
LIVE UPDATE 🚨 JD Vance a ajuns la Budapesta, avionul său a aterizat. Ce evenimente au în program vicepreședintele Statelor Unite și premierul maghiar, Viktor Orban
11:05
🚨 JD Vance a ajuns la Budapesta, avionul său a aterizat. Ce evenimente au în program vicepreședintele Statelor Unite și premierul maghiar, Viktor Orban
CONTROVERSĂ Criză în armata SUA. Unii comandanți ar putea sfida ordinul lui Trump privind lovirea infrastructurii civile a Iranul: „Este ilegal”
11:02
Criză în armata SUA. Unii comandanți ar putea sfida ordinul lui Trump privind lovirea infrastructurii civile a Iranul: „Este ilegal”
CONTROVERSĂ Surse: Mojtaba Khamenei se află în comă de la bombardamentele de pe 28 februarie care i-au ucis tatăl. Cine conduce Iranul, de fapt
10:59
Surse: Mojtaba Khamenei se află în comă de la bombardamentele de pe 28 februarie care i-au ucis tatăl. Cine conduce Iranul, de fapt
ISTORIE Cele patru coifuri „gemene” ale Coifului de la Coțofenești despre care puțini au auzit
10:21
Cele patru coifuri „gemene” ale Coifului de la Coțofenești despre care puțini au auzit
Mediafax
Presa maghiară: Dacia, situație extrem de gravă: România nu mai poate produce noile modele de mașini, mii de oameni riscă să rămână fără loc de muncă
Digi24
Noi informații despre liderul suprem al Iranului: Mojtaba Khamenei este în stare gravă și primește îngrijiri medicale
Cancan.ro
Gabi Tamaș L-A BĂTUT pe Aris Eram la Survivor! Șoc TOTAL: a fost dat afară INSTANT
Prosport.ro
El e medicul român din Franța care urmează să-i monteze lui Mircea Lucescu sistemul ECMO
Adevarul
Valul de concedieri din 2026 mătură România. Marile companii care au început deja disponibilizările masive
Mediafax
Un parc din București va purta numele Donald Trump. Anunțul oficial
Click
Ideea inedită a unei tinere din România: mini-bibliotecă într-un tren, fără niciun cost. Ruta pe care călătorii au parte de o experiență culturală
Digi24
Cum s-a transformat jefuirea unui camion cu KitKat dintr-o veste proastă într-o oportunitate de aur pentru comunicarea de criză
Cancan.ro
Valentin Sanfira a înșelat-o! Codruța și-a luat inima-n dinți și a recunoscut motivul divorțului: 'Infidelitate'
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar două săptămâni
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Îți trebuie autorizație dacă vrei să faci garaj în curte? Care sunt regulile în 2026
Descopera.ro
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Descopera.ro
Umorul este un instrument esențial pentru o îmbătrânire sănătoasă
CONTROVERSĂ Cazul care a scos la iveală cum Europol atacă polițiștii. IPJ Botoșani în centrul scandalului
11:55
Cazul care a scos la iveală cum Europol atacă polițiștii. IPJ Botoșani în centrul scandalului
EXCLUSIV Cristoiu anunță că va începe o campanie în rândul influencerilor: ”Ce bine e fără mașini. Se va pregăti populația pentru criza carburanților”
11:54
Cristoiu anunță că va începe o campanie în rândul influencerilor: ”Ce bine e fără mașini. Se va pregăti populația pentru criza carburanților”
HOROSCOP Zodia care primește protecție divină până în ziua de Paște, pe 12 aprilie 2026
11:47
Zodia care primește protecție divină până în ziua de Paște, pe 12 aprilie 2026
SPORT Specialiștii cred că Universitatea Craiova e FAVORITĂ să devină campioană, dar Filipe Coelho are alt scenariu: „Nu sunt de acord”
11:47
Specialiștii cred că Universitatea Craiova e FAVORITĂ să devină campioană, dar Filipe Coelho are alt scenariu: „Nu sunt de acord”
CONTROVERSĂ Scandal la Timișoara. Artistul care a creat statuia pe care Fritz a montat „ouăle cu picioare” de peste 500 de euro bucata somează Primăria să le îndepărteze
11:44
Scandal la Timișoara. Artistul care a creat statuia pe care Fritz a montat „ouăle cu picioare” de peste 500 de euro bucata somează Primăria să le îndepărteze
ECONOMIE Bloomberg avertizează că BNR menține cele mai mari rate ale dobânzilor din UE. Scumpirea combustibilului ar putea duce inflația spre două cifre
11:35
Bloomberg avertizează că BNR menține cele mai mari rate ale dobânzilor din UE. Scumpirea combustibilului ar putea duce inflația spre două cifre

Cele mai noi

Trimite acest link pe