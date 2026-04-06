Donald Trump a împărtășit, în glumă, planurile sale de viitor. „După Iran, învăț spaniola și candidez în Venezuela!”

Președintele Donald Trump, în cadrul unor declarații de presă oferite luni seară la Casa Albă, axate pe conflictul cu Iranul, a făcut o serie de glume despre popularitatea sa în Venezuela.

Președintele american a afirmat că, după ce va încheia al doilea mandat la Casa Albă, ar putea candida pentru președinție în Venezuela. Acesta a susținut că, potrivit unor sondaje pe care le-a văzut, este mai popular în țara sud-americană decât orice alt candidat din istoria sa.

Referitor la bariera lingvistică, Trump a spus că, după ce va termina cu războiul din Iran, va începe să învețe spaniola: „Voi învăța rapid spaniola. Nu va dura mult. Mă pricep la limbi străine”.

În ciuda intențiilor sale de viitor, Donald Turmp spune că în prezent este mulțumit de modul în care actualul președinte interimar de la Caracas, Delcy Rodrigues conduce țara.

