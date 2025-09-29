ISRAELUL și SUA lucrează la un nou plan pentru Orientul Mijlociu/ Netanyahu rămâne precaut cu privire la modalitatea de soluționare a conflictului

Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat că va colabora cu președintele SUA, Donald Trump, pentru a promova planul Washingtonului de a pune capăt războiului din Fâșia Gaza.

Viziunea lui Trump de a încheia conflictul de pe teritoriul palestinian a fost prezentată liderilor arabi, săptămâna trecută, sub forma unui plan în 21 de puncte.

Președintele a părut optimist cu privire la posibilitatea de a pune capăt războiului, iar duminică dimineață a transmis pe platforma de socializare Truth Social că există o șansă reală pentru „Măreția Orientului Mijlociu”.

Totuși, Netanyahu a părut mai precaut în ceea ce privește reușita planului american.

„Lucrăm la acest lucru. Nu a fost încă finalizat, dar chiar în acest moment lucrăm cu echipa președintelui Trump”, a declarat premierul israelian. „Sper să reușim, pentru că vrem să ne eliberăm ostaticii, vrem să scăpăm de dominația Hamas, să-i dezarmăm, să demilitarizăm Fâșia Gaza și să pregătim un nou viitor atât pentru locuitorii din Fâșia Gaza, cât și pentru israelieni și pentru întreaga regiune”, a insistat Netanyahu.

Trump mediază negocierile în Orientul Mijlociu

Trump a dezvăluit că discuțiile se află „în fazele finale”, exprimându-și încrederea că planul ar putea fi încheiat în următoarele zile.

„Toată lumea s-a unit pentru a ajunge la un acord, dar noi încă trebuie să-l încheiem. A fost fantastic să lucrăm cu țările arabe în această privință, iar Hamas pare să li se alăture”, a declarat Trump, citat de ziarul The Israel Times. „Lumea arabă vrea pace, Israelul vrea pace, Benjamin vrea pace. Dacă vom reuși acest lucru, va fi o zi minunată pentru Israel și pentru Orientul Mijlociu”, a subliniat președintele SUA.

Foto: Profimedia

