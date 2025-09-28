Trump anunță „ceva special, o premieră” în negocierile de PACE din Orientul Mijlociu: „Avem o șansă reală de a face ceva măreț”

Președintele american Donald Trump a anunțat duminică „ceva special, o premieră” în negocierile de pace din Orientul Mijlociu, în ajunul unei vizite a premierului israelian Benjamin Netanyahu la Casa Albă.
„Avem o șansă reală de a face ceva măreț în Orientul Mijlociu. Toți sunt pregătiți pentru ceva special, pentru prima dată. O vom face”, a anunțat Trump într-o postare pe rețeaua sa Truth Social.
Trump nu a oferit detalii specifice sau un calendar, notează Reuters.
Remarcile președintelui vin la câteva zile după ce a spus că este aproape de a încheia un acord care să pună capăt războiului din Gaza.
Donald Trump se va întâlni luni cu premierul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Albă, cu scopul de a ajunge la un cadru pentru un acord, potrivit oficialilor Administrației americane.
Vineri, Trump a declarat că discuțiile despre Gaza cu națiunile din Orientul Mijlociu au fost intense și că Israelul și militanții palestinieni Hamas sunt informați despre discuții, care, a spus Trump, vor continua atât timp cât va fi necesar.
Nu este clar dacă Israelul este de fapt de acord cu planul, care a fost dezvăluit de The Times of Israel, iar reprezentanții Hamas au declarat astăzi că încă nu au primit informațiile.
Propunerea SUA de a pune capăt războiului din Gaza încurajează palestinienii să rămână în Fâșie și prevede crearea unei căi către un viitor stat palestinian, potrivit unei copii a planului obținută de The Times of Israel.
