Trump anunță „ceva special, o premieră” în negocierile de PACE din Orientul Mijlociu: „Avem o șansă reală de a face ceva măreț”

Președintele american Donald Trump a anunțat duminică „ceva special, o premieră” în negocierile de pace din Orientul Mijlociu, în ajunul unei vizite a premierului israelian Benjamin Netanyahu la Casa Albă.

„Avem o șansă reală de a face ceva măreț în Orientul Mijlociu. Toți sunt pregătiți pentru ceva special, pentru prima dată. O vom face”, a anunțat Trump într-o postare pe rețeaua sa Truth Social.

Trump nu a oferit detalii specifice sau un calendar, notează Reuters.

Remarcile președintelui vin la câteva zile după ce a spus că este aproape de a încheia un acord care să pună capăt războiului din Gaza.

Donald Trump se va întâlni luni cu premierul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Albă, cu scopul de a ajunge la un cadru pentru un acord, potrivit oficialilor Administrației americane.

Vineri, Trump a declarat că discuțiile despre Gaza cu națiunile din Orientul Mijlociu au fost intense și că Israelul și militanții palestinieni Hamas sunt informați despre discuții, care, a spus Trump, vor continua atât timp cât va fi necesar.

Nu este clar dacă Israelul este de acord cu planul lui Trump

Nu este clar dacă Israelul este de fapt de acord cu planul, care a fost dezvăluit de The Times of Israel, iar reprezentanții Hamas au declarat astăzi că încă nu au primit informațiile.

Propunerea SUA de a pune capăt războiului din Gaza încurajează palestinienii să rămână în Fâșie și prevede crearea unei căi către un viitor stat palestinian, potrivit unei copii a planului obținută de The Times of Israel.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Protest cu zeci de mii de participanți la BERLIN. Au cerut încheierea războiului dintre Israel și Hamas