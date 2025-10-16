Israelul va anunța redeschiderea punctului de trecere a frontierei de la Rafah „la o dată ulterioară”. Ajutoarele umanitare, sub semnul întrebării

Ministerul israelian al Apărării a transmis joi că discuțiile cu Egiptul pentru deschiderea punctului de trecere a frontierei Rafah, în sudul Fâșiei Gaza, pentru circulația persoanelor, sunt în curs, data urmând să fie anunțată ulterior.

Cu toate acestea, instituția a subliniat că ajutoarele umanitare nu vor trece prin acest punct momentan, arată Times of Israel.

Israelul avertizase anterior că ar putea menține punctul de la Rafah închis și ar putea reduce ajutoarele către enclava palestiniană, spunând că gruparea Hamas returnează prea lent cadavrele ostaticilor israelieni morți. Redeschiderea acestui punct de frontieră, conform acordului de încetare a focului dintre Israel și gruparea Hamas, ar trebui să permită livrarea unui volum mai mare de ajutor umanitar internațional către Fâșia Gaza. Această măsură este cerută insistent de ONU și cele mai importante ONG-uri care acordă asistență, în condițiile în care Fâșia Gaza se confruntă cu o criză umanitară de amploare după mai bine de doi ani de război.

Un calendar pentru deschiderea punctului de trecere pentru traficul pietonal va fi anunțat „odată ce partea israeliană, împreună cu partea egipteană, va finaliza pregătirile necesare pentru deschiderea punctului de trecere”, se arată într-un comunicat al COGAT, organismul Ministerului Apărării care supraveghează afacerile civile din teritoriile palestiniene.

Ajutoarele umanitare nu vor trece, momentan, prin Rafah

COGAT a transmis că ajutorul umanitar a continuat să intre în teritoriu prin punctul de trecere Kerem Shalom cu Israelul și prin alte puncte de trecere a frontierei.

„Trebuie subliniat faptul că ajutorul umanitar nu va tranzita punctul de trecere Rafah. Acest lucru nu a fost niciodată convenit în niciun moment”, a precizat COGAT în comunicat.

Ajutorul umanitar pentru Gaza care sosește prin Egipt așteaptă, în general, la punctul de trecere Rafah înainte de a fi deviat către punctele de trecere Nitzana sau Kerem Shalom din Israel, deoarece Rafah a fost grav avariat de conflict. Înainte de război, Rafah era principalul punct de transport pentru livrările de ajutoare către Gaza.

Israelul a decis marți să nu redeschidă punctul de trecere a frontierei de la Rafah a doua zi, așa cum prevede acordul de încetare a focului, acuzând Hamas că nu și-a respectat angajamentul de a returna corpurile tuturor ostaticilor morți. Gruparea încă deține rămășițele a 19 ostatici în Gaza.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Israelul a anunțat că va menține punctul de trecere a frontierei de la Rafah ÎNCHIS și va restricționa ajutoarele pentru Gaza. Care este motivul

Israelul acuză Hamas că a ÎNCURCAT cadavre. Autoritățile spun că unul dintre trupurile predate marți nu este al niciunui ostatic

Sursa foto: Profimedia