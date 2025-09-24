Kremlinul consideră „profund greșită” ideea lui TRUMP privind războiul din Ucraina /„Încearcă să forțeze lumea să cumpere petrol și gaz din SUA”

Administrația Vladimir Putin a respins, miercuri, ideile președintelui american, Donald Trump, privind războiul din Ucraina și l-a acuzat că urmărește interese energetice.

”Donald Trump și Volodimir Zelenski au avut o întrevedere. Sigur că Donald Trump a auzit versiunea lui Volodimir Zelenski despre ce se întâmplă. A emis o evaluare în funcție de ce a auzit ieri. Dar noi nu putem fi de acord cu tot ce spune. Noi continuăm operațiunea pentru a atinge obiectivele fixate de președintele Rusiei. Facem acest lucru atât pentru prezentul țării noastre, cât și pentru viitoarele generații, nu avem alternativă”, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

”Președintele Putin a spus în mod repetat că a vrut să discute și să rezolve cu Administrația Biden problemele fundamentale care au condus la conflictul din Ucraina. Dar americanii au refuzat să discute despre acest lucru”, a subliniat Dmitri Peskov, citat de agenția de presă Interfax.