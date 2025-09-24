Kremlinul consideră „profund greșită” ideea lui TRUMP privind războiul din Ucraina /„Încearcă să forțeze lumea să cumpere petrol și gaz din SUA”

Administrația Vladimir Putin a respins, miercuri, ideile președintelui american, Donald Trump, privind războiul din Ucraina și l-a acuzat că urmărește interese energetice.
”Donald Trump și Volodimir Zelenski au avut o întrevedere. Sigur că Donald Trump a auzit versiunea lui Volodimir Zelenski despre ce se întâmplă. A emis o evaluare în funcție de ce a auzit ieri. Dar noi nu putem fi de acord cu tot ce spune. Noi continuăm operațiunea pentru a atinge obiectivele fixate de președintele Rusiei. Facem acest lucru atât pentru prezentul țării noastre, cât și pentru viitoarele generații, nu avem alternativă”, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.
”Președintele Putin a spus în mod repetat că a vrut să discute și să rezolve cu Administrația Biden problemele fundamentale care au condus la conflictul din Ucraina. Dar americanii au refuzat să discute despre acest lucru”, a subliniat Dmitri Peskov, citat de agenția de presă Interfax.
Dmitri Peskov a respins și solicitările președintelui Trump adresate țărilor europene în sensul opririi importurilor de hidrocarburi din Rusia.
”Trump este antreprenor și cel mai ușor lucru pe care îl poate face este să forțeze întreaga lume să cumpere petrol american și gaz lichefiat la prețuri mai mari”, a subliniat Peskov.
Oficialul rus a semnalat și că normalizarea relațiilor cu Rusiei cu Statele Unite se derulează ”mai lent” decât și-ar dori Moscova.
Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat marți că ”Ucraina este în postura de a lupta, cu ajutorul Uniunii Europene, pentru a-și recupera teritoriile”.
