J. D. Vance confirmă informațiile despre ostaticii Hamas și vizita lui Trump în regiune: „Suntem în pragul unei păci ADEVĂRATE în Orientul Mijlociu”

12 oct. 2025, 16:39, Știri externe
Vicepreședintele SUA J.D. Vance a confirmat că Hamas a anunțat că deține 20 de ostatici israelieni în viață și că acești ostatici sunt așteptați să fie eliberați în următoarele 24 de ore.

Informația vine în contextul în care președintele SUA Donald Trump se îndreaptă spre regiune duminică pentru a marca ocazia.

Intervievat de co-prezentatorul emisiunii „This Week” de la ABC, George Stephanopoulos, Vance a declarat:

“Ei bine, au fost confirmați, George. Bineînțeles că nu știi până nu îi vezi pe acești oameni în viață. Dar, slavă Domnului, ne așteptăm să-i vedem în viață aici în următoarele 24 de ore, probabil mâine dimineață devreme, ora SUA, care va fi mai târziu în cursul zilei, desigur, în Israel”, a spus Vance.

Trump este programat să plece spre Israel și Egipt duminică după-amiază. El se va întâlni cu familiile ostaticilor la Knesset, în Israel, luni, notează ABC News

„Suntem în pragul unei păci adevărate în Orientul Mijlociu. Într-adevăr, pentru prima dată în timpul vieții mele, cu siguranță acești 20 de ostatici se vor întoarce acasă la familiile lor”, a mai spus vicepreședintele SUA.

„Cred că acesta este un moment grozav pentru țara noastră. Țara noastră ar trebui să fie mândră de diplomații noștri care au făcut ca acest lucru să se întâmple. Este într-adevăr un moment grozav și pentru lume, motiv pentru care președintele va merge acolo și va sărbători cu acești ostatici. Dar este un lucru grozav și sunt foarte încântat de asta”, a mai spus Vance.

