Cele patru persoane reținute, marți, pentru jaful de la Muzeul Luvru vor rămâne în arest deocamdată, a declarat parchetul din Paris. E vorba de doi bărbați, în vârstă de 38 și 39 de ani, și două femei, în vârstă de 31 și 40 de ani, toți din regiunea pariziană, scrie presa din Franța. Persoana acuzată ca a fost parte din grupul care a intrat la Muzeu în dimineața zilei de 19 octombrie este, însă, bărbatul de 39 de ani.

Potrivit TF1 Info, individul lucra în domeniul construcțiilor și ar fi cel care a manevrat platforma de ridicare în timpul spargerii.

Suspectul a fost reținut în Laval, Mayenne, la 280 km de Paris. Bărbatul era sub supravegherea anchetatorilor de ceva vreme și își schimba regulat adresa.

Din acest motiv, ieri dimineață, la ora 6:00, s-a dat în cele din urmă ordinul de arestare, în timp ce urma să se îndrepte spre șantierul unde lucra ca operator de utilaje. El este suspectat că ar fi operat motostivuitorul folosit în jaf. El și încă un suspect au fost cei care au rămas în fața muzeului în timpul jafului. Bărbatul arestat ieri este, de asemenea, unul dintre șoferii scuterului folosit în timpul evadării. (Citește mai multe aici)

Anchetatorii au reușit să-l identifice prin analiza meticuloasă a înregistrărilor telefonice și a celor de pe camerele de supravheghere.

Ceilalți trei membri suspecți sunt deja în închisoare

În vârstă de 39 de ani și originar din Aubervilliers, în Seine-Saint-Denis, la fel ca cei trei complici ai săi, ultimul bărbat arestat era deja cunoscut poliției, în special pentru spargere. Rămâne de stabilit dacă cei patru bărbați au acționat singuri sau la ordin. Conform informațiilor transmise de publicația LCI, mai mulți dintre suspecți au menționat un „geniu cu accent slav“.

„Adevărata problemă în toată această situație este, desigur, găsirea bijuteriilor”, explică Christian Flaesch, fost director al departamentului de investigații criminale al prefecturii poliției din Paris.

„Cred că anchetatorii au întotdeauna acest lucru în minte și, din momentul în care au pe cineva în vizor, au și ideea că trebuie să afle unde se află bijuteriile. Așadar, trebuie luată o decizie strategică. În acest caz, s-a luat decizia de a se face o arestare.”, a transmis oficialul. Celelalte persoane arestate ieri, un bărbat și două femei, sunt rude ale presupusului membru al grupului de la Luvru. Poliția are la dispoziție trei zile pentru a încerca să-i facă pe acești noi suspecți să vorbească.

