Jair Bolsonaro a fost plasat în arest preventiv. Fostul președinte brazilian este condamnat la închisoare pentru 27 ani

22 nov. 2025, 19:23, Știri externe
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a fost reținut de poliție.  Autoritățile au determinat că fostul lider reprezintă un „risc concret de fugă din țară” pe durata arestului la domiciliu și a fost plasat în arest preventiv.

Jair Bolsonaro, președintele care a pierdut realegerea pentru al doilea mandat în scrutinul prezidențial din 2022, câștigat de adversarul său socialist, Luiz Inácio Lula da Silva,  a fost găsit vinovat pentru tentativă de lovitură de stat militară în septembrie 2025. Fostului lider brazilian i s-a interzis să mai utilizeze rețelele de socializare. Însă, acesta a primit vizite din partea aliaților politici.

Fostul lider naționalist de dreapta în vârstă de 70 ani, care a candidat al Partidului Liberal de extrema dreaptă, a fost condamnat la închisoare cu executare pentru 27 de ani. Potrivit BBC , el a stat peste 100 de zile în arest strict la domiciliu. El a condus Brazilia între anii 2019 și 2022 după ce i-a supraviețuit unei tentative de asasinare în 2018.

Bolsonaro vrea să-și ispășească pedeapsa la domiciliu

Fostul președinte solicitase să și execute pedeapsa la domiciliu după ce a invocat grave probleme de sănătate. De asemenea, a spus că nu dorește să ajungă în închisoare fiindcă și-ar „risca viața”. Bolsonaro a fost grav rănit după ce a fost înjunghiat în abdomen în 2018. În septembrie 2025, acesta a fost diagnosticat cu cancer de piele.

Președintele american Donald Trump i-a luat apărarea, sancționându-l pe judecătorul brazilian Alexandre de Moraes care l-a supravegheat și crescând tarifele cu 50% la importurile americane de produse braziliene. Liderul de la Casa Albă spune că la fel ca în cazul său, Bolsonaro este vizat de o „vânătoare de vrăjitoare”.

Președinția lui Jair Bolsonaro

Pe durata mandatului prezidențial, Bolsonaro s-a evidențiat ca un lider conservator de extrema dreaptă. El a fost intolerant față de avort, comunitatea LGBTQ, mișcările ecologiste care luptau împotriva defrișării pădurii amazoniene.

El s-a înfruntat cu incendii la scară largă și cu criza pandemică de COVID-19, Brazilia ajungând printre țările cu cel mai sumbru bilanț: 36 milioane de cazuri și 711.000 de morți. Bolsonaro a pierdut alegerile prezidențiale din 2022 cu 49%.

Socialistul Lula da Silva (în vârstă de 80 ani acum), care a mai fost președinte între 2003 și 2011, a câștigat alegerile cu 50%. În 2017, Lula da Silva a fost condamnat la 580 de zile de închisoare pentru spălare de bani.

Sursa Foto: Facebook – Jair Bolsonaro

Autorul recomandă: Fostul președinte al Braziliei, CONDAMNAT la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat. Trump reacționează dur: „E groaznic”

