Japonia ia în considerare acordarea unor GARANȚII de securitate Ucrainei/ „Obținerea unei păci juste este o sarcină extrem de dificilă”

Premierul Japoniei, Shigeru Ishiba, a declarat, marți, că Tokyo ar putea juca un rol în acordarea garanțiilor de securitate oferite Ucrainei de către o coaliție a statelor europene, pe măsură ce negocierile privind un acord de pace cu Rusia înregistrează progrese majore.

„Vom urmări cu atenție discuțiile care se desfășoară și, analizând cu atenție ce poate și ce ar trebui să facă Japonia, inclusiv diverse aspecte juridice și legate de capacitatea acesteia, vom juca un rol adecvat”.

Premierul a salutat eforturile depuse de liderii statelor occidentale însă și-a exprimat dubiile cu privire la obținerea unui acord rapid cu președintele rus, Vladimir Putin.

„Obținerea unei păci juste este o sarcină extrem de dificilă care va necesita timp”, a declarat Ishiba.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-a arătat dispus să acorde garanții de securitate Ucrainei după modelul articolului 5 al Organizației Nord-Atlantice, pentru a descuraja efortul de război al Rusiei.

Articolul 5 din tratatul fondator al NATO consacră principiul apărării colective, conform căruia un atac asupra oricăruia dintre cei 32 de membri ai săi este considerat un atac asupra tuturor.

„În ultimele două luni, un grup format din 30 de țări, inclusiv Japonia și Australia, lucrează la acest concept de garanții de securitate”, a declarat Rutte.

Tokyo sprijină efortul de a pune capăt războiului din Ucraina

Tokyo și-a exprimat ferm susținerea pentru menținerea ordinii globale bazate pe reguli, condamnând orice încercare de a schimba status quo-ul prin forță, conform cotidianului The Japan Times.

Invazia rusă din Ucraina a provocat îngrijorarea Japoniei, existând posibilitatea ca Beijingul să urmeze exemplul Moscovei și să invadeze insula Taiwan.

Ishiba a subliniat că liderii ar trebui, atunci când abordează problema unui război, „să se asigure că acesta nu subminează securitatea globală și ordinea internațională, inclusiv cea a regiunii indo-pacifice”.

