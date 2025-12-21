Adorații urși panda gemeni de la Grădina zoologică din Tokyo vor reveni în patria lor, China, la sfârșitul lunii ianuarie, scrie presa internațională. Astfel, Japonia rămâne fără panda pentru prima dată în ultimii 50 de ani, pe măsură ce relațiile tensionate dintre țara soarelui răsare și China se adâncesc. Japonezii stau la cozi uriașe ca să îi vadă pentru ultima oară pe adorabilii Xiao Xiao și Li Lei, iar diplomația panda, un tipar cultural care datează de o jumătate de secol, a intrat în impas, scrie Financial Times.

Japonia riscă să piardă ursuleții panda pentru prima dată în mai bine de o jumătate de secol, în contextul unei disensiuni diplomatice pe care China o proiectează pe fondul închiderii faimoasei Grădini zoologice Uneo din Tokyo, scrie publicația americană Financial Times.

Xiao Xiao și Lei Lei vor fi expediați în China. Slabe speranțe să fie înlocuiți

Rezidenți ai grădinii zoologice, Xiao Xiao și Lei Lei, ursuleții incluși în programul “diplomației panda” instaurat de Beijing, care prevede împrumutul animalelor în străinătate ca simbol al prieteniei și al unor relații bilaterale normale, urmează să fie trimiși către China în luna ianuarie. Deși plecarea lor la începutul anului 2026 a fost programată de mult timp, deteriorarea legăturilor dintre Japonia și China semnifică faptul că nu există planuri reale de a fi înlocuiți.

Orice tentativă a Chinei de a lăsa Japonia fără urșii panda ar adânci criza diplomatică izbucnită în luna noiembrie, când premierul japonez Sanae Takaichi a menționat potențiala implicare militară a Japoniei într-un eventual război din Strâmtoarea Taiwan . Relațiile dintre Beijing și Tokyo sunt la un apogeu al tensiunii din ultimii ani.

Xiao Xiao și Lei Lei s-au născut în 2021 la Grădina Zoologică Ueno din Tokyo și au fost crescuți acolo. Însă, au fost acolo sub contract de împrumut și trebuie returnați până în luna februarie în China. Părinții lor, Shin Shin și Ri Ri, au revenit acasă anul trecut, după ce China i-a împrumutat pentru cercetări legate de reproducere în 2011, notează și ABC News.

Chinezii iau cu asalt grădina zoologică Ueno pentru a-și lua la revedere

Vizitatorii au stat la coadă ore în șir la Ueno doar ca să arunce o privire ursuleților panda, care s-au născut la Tokyo în 2021. Biletele rămase sunt vândute la loterie.

”Este foarte trist să trebuiască să le spui la revedere ursuleților, deoarece eu am venit să îi văd de când erau pui. Dar lucrul cu adevărat trist este că China nu ne va mai împrumuta niciodată ursuleți de acum înainte. Noi toți sperăm că totul se va calma”, a declarat Emi Iemura, care și-a cumpărat un tricou inscripționat “Thank you Xiao Xiao” de la magazinul de suveniruri.

Împrumutul urșilor panda în Japonia a funcționat ca un tipar de când s-a creat curentul Diplomației panda, în anul 1972, iar de-a lungul timpului, practica a generat numeroase furtuni diplomatice intense, însă nu de nivelul celei prezente.

China aruncă pisica în ograda Japoniei

Interpelat dacă împrumutul animalelor va continua, ministrul de externe chinez a trimis reporterii la “autoritățile competente”. Mai mult, a declarat purtătorul de cuvânt al Partidului Comunist Chinez pentru Global Times, “prima situație de criză din Japan în 50 de ani ar putea avea legătură cu faptele și cuvintele eronate ale părții japoneze”.

De când a erupt conflictul dintre cele două țări, Beijingul și-a avertizat cetățenii să nu călătorească în Japonia. De partea cealaltă, Tokyo a acuzat China că desfășoară activități militare periculoase în apele internaționale. Deși premierul japonez Sanae Takaichi (foto) a asigurat, într-o conferență de presă de la finalul sesiunii parlamentare, că “ușa rămâne deschisă” dialogului cu China, oficialii și diplomații străini de la Tokyo anticipează că disputa poate continua mult și bine și în anul 2026. Va renaște diplomația panda?

În ultima perioadă, criza a fost amplificată și de exercițiile militare comune ruso-chineze din proximitatea Japoniei. China a anunțat recent că va impune sancțiuni din cauza lui Shigeru Iwasaki, fostul șef al Forțelor de apărare ale Japoniei și una dintre figurile militare proeminente de la Tokyo, din cauza rolului acestuia de consultant pentru guvernul Taiwanului. În egală măsură, China a crescut taxele pe importurile de fructe de mare din Japonia și a anulat o serie de curse aeriene.

O rază de speranță vine însă de la un parlamentar japonez, care a cerut să-i fie păstrată anonimitatea, date fiind relațiile sensibile cu China. Potrivit acestuia, utilizarea judicioasă a diplomației panda ar putea reprezenta șansa perfectă a unei “trambuline” de la nivelul căreia niciuna dintre părți nu vrea să fie văzută prăbușindu-se. “Dacă, în decurs de câteva luni, China va spune că va împrumuta Japoniei alți panda, asta ar fi o modalitate facilă pentru ca totul să se calmeze și să se revină la situația anterioară”, a afirmat oficialul.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI