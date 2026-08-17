După întâlnirea de duminică, cu o delegație a Hamas la Cairo, trimisul special al președintelui american, Donald Trump, Jared Kushner, s-a deplasat în Israel pentru a se întâlni cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu, relatează Axios.

Potrivit sursei citate, în timpul întâlnirii, trimisul special președintelui american și prim-ministrul israelian vor discuta despre „pașii adecvați” pe care Israelul trebuie să-i întreprindă în cadrul eforturilor de a restabili pacea în Gaza.

Jared Kushner a sosit deja în Israel pentru o întâlnire cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu, transmite Ynet.

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Axios a prezentat, de asemenea, detalii despre întâlnirea lui Kushner de la Cairo.

Alături de ginerele președintelui american, la reuniune au mai participat și directorul general al Consiliului pentru Pace, Nikolay Mladenov, și fostul prim-ministru al Regatului Unit, Tony Blair, care este, de asemenea, membru al consiliului.

Liderul politic al Hamas, Khalil al-Hayya, a fost prezent la întâlnire, alături de șeful serviciilor de informații egiptene, Hassan Rashad, un diplomat qatarez, Ali at-Tawadi, și un înalt oficial turc.

Axios a relatat, citând surse, că scopul întâlnirii a fost de a „traduce” angajamentele Hamas privind demilitarizarea Gazei „în pași concreți, verificabili”.

Potrivit publicației, acești pași includ menținerea unui regim de încetare a focului în Gaza, transferul puterilor administrative către un guvern palestinian tehnocrat și asigurarea că Hamas nu va avea niciun rol în viitoarea administrare a enclavei.

Consiliul pentru Pace dorește, de asemenea, ca Hamas să înceapă demontarea armelor și a infrastructurii militare, să permită desfășurarea Forțelor Internaționale de Stabilizare și să contribuie la reconstrucția Gazei, fără furturi sau intimidări ale palestinienilor implicați în aceste eforturi.

De asemenea, Consiliul pentru Pace se așteaptă ca Israelul să efectueze o „retragere corespunzătoare” a trupelor sale din Gaza, în cazul în care Hamas începe procesul de dezarmare, și să accelereze furnizarea de ajutor umanitar enclavei.

„Liderii Hamas și-au reafirmat angajamentul de a dezarma și demilitariza Fâșia Gaza în cadrul unei întâlniri cu Jared Kushner, consilierul președintelui Trump, care a avut loc duminică în Egipt“, potrivit unei surse Axios.

Kushner a profitat de această întâlnire directă, un eveniment rar, pentru a avertiza că Israelul nu are încredere că gruparea își va respecta angajamentele.

„Kushner le-a subliniat liderilor Hamas că standardele sunt ridicate, deoarece partea israeliană nu are încredere că aceștia se vor dezarma cu adevărat”, a spus sursa. „Kushner le-a spus că nu există loc pentru negocieri privind dezarmarea, dar dacă vor demonstra că iau măsuri concrete, SUA vor face tot posibilul pentru a se asigura că Israelul va lua la rândul său măsuri.”

Sursa a descris întâlnirea de 90 de minute ca fiind „foarte productivă” în ceea ce privește asigurarea faptului că Hamas va lua măsuri practice pentru a-și îndeplini angajamentele.

Liderii Hamas i-au cerut lui Kushner să-i transmită lui Trump că rămân dedicați procesului de dezarmare, a declarat sursa.

„Le-am mulțumit pentru angajamentul asumat, dar vrem să vedem eforturi concrete, nu doar cuvinte”, a adăugat sursa. „Era important ca Jared Kushner să obțină personal angajamentul lor ferm în acest sens.”

Kushner le-a mulțumit, de asemenea, liderilor Hamas pentru cooperare și pentru eforturile depuse în vederea recuperării rămășițelor tuturor ostaticilor israelieni decedați.

Liderii Hamas au mulțumit administrației Trump și Consiliului pentru Pace pentru eforturile depuse în vederea îmbunătățirii situației umanitare din Gaza.

A fost prima întâlnire a lui Kushner cu liderii Hamas de la încheierea acordului privind Gaza, în luna octombrie a anului trecut.

„Nu poate exista nicio ambiguitate: Hamas trebuie să renunțe la autoritatea de guvernare, la toate armele și la întreaga infrastructură militară. Iar Gaza nu poate fi niciodată din nou o sursă de terorism pentru Israel”, a declarat sursa.

Liderii Hamas și-au exprimat frustrarea față de politica israeliană în Gaza, inclusiv față de atacurile continue, a precizat sursa.

„Kushner a ripostat și a spus că le-a luat patru luni să accepte dezarmarea”, a declarat sursa.

Liderii Hamas au afirmat, de asemenea, că sunt gata să predea conducerea în Gaza guvernului tehnocrat palestinian și să nu se amestece odată ce acesta își va începe activitatea în enclavă.

Hamas a declarat după întâlnire că a acceptat foaia de parcurs pentru a doua fază a planului lui Trump, menționând un armistițiu permanent, retragerea completă a Israelului din Gaza, ajutor umanitar susținut și demararea eforturilor de reconstrucție.

Hamas a acuzat Israelul că nu a pus în aplicare prima fază a acordului de armistițiu și a făcut apel la mediatori și la Consiliul pentru Pace să exercite presiuni asupra Israelului pentru ca acesta să-și îndeplinească obligațiile.