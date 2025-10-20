JD Vance ajunge în Israel, în contextul reluării ostilităților dintre Hamas și IDF. Ce se întâmplă cu pacea lui Trump?

Vicepreședintele SUA JD Vance efectuează o vizită în Israel, în timp ce preeșdintele Donald Trump a avertizat gruparea Hamas că armistițiul mediat de SUA în Fâșia Gaza trebuie respectat.

Pe durata întâlnirii cu premierul australian Anthony Albanese de luni, Trump a amenințat gruparea Hamas cu „eradicarea”.

„Îi vom eradica. Dacă trebuie să o facem, ei vor fi eradicați. Și ei știu asta”, a spus președintele reporterilor, citează Fox News.

„59 de țări au agreat acordul”, a declarat președintele american, insistând că armistițiul trebuie respectat și a avertizat că orice act violent din partea grupării Hamas va fi întâmpinat cu „măsuri decisive”.

JD Vance face deplasări în Israel și Polonia

Motivele călătoriei vicepreședintelui SUA în Israel urmează să fie anunțate, asta în timp ce o delegație SUA condusă de Steve Witkoff și Jared Kushner urmează să călătorească din Israel în Egipt pentru a purta discuții cu reprezentanții Hamas. Vicepreședintele a fost fotografiat în timp ce decolase de la Joint Base Andrews din statul american Maryland, la bordul Air Force Two, alături de Usha Vance. El se va întâlni cu premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru a discuta despre eforturile depuse pentru menținerea armistițiului dintre Israel și Hamas.

Fox News transmite că vicepreședintele se va deplasa și în Polonia. San Francisco Chronicle scrie că drumul Via Baltica, drumul care leagă cele trei state baltice de Polonia, a fost inaugurat luni într-o perioadă de tensiuni crescute între NATO și Rusia. Drumul traversează o fâșie îngrustă dintre Belarus și Kaliningrad, numită Coridorul Suwalki, adesea considerat drept o potențială țintă al unui atac rusesc.

„Via Baltica nu este doar o infrastructură civilă; este, de asemenea, foarte importantă pentru securitatea ţărilor noastre. Această şosea cu dublă utilizare va ajuta economia noastră şi va consolida, de asemenea, capacităţile de apărare ale regiunii noastre”, a declarat Karol Nawrocki.

Sursa Foto: Profimedia

