Adrian Năstase vrea să schimbe numele oraşului Braşov în… Donald Trump. Şi nu e singura propunere a fostului premier pentru a depăşi impasul relaţiilor cu SUA

Într-o postare ironică pe blog, în trei puncte, fostul premier Adrian Năstase propune o serie de măsuri pentru îmbunătațirea relațiilor cu SUA și, implicit, cu președintele Donald Trump. Schimbarea numelui oraşului Brașov cu cel al preşedintelui Donald Trump este doar una dintre ele.

Năstase a plecat de la ideea că ” e nevoie de soluții creative” şi de aceea îşi permite să facă nişte sugestii actualei clase politice care conduce România.

Fostul premier amintește faptul că „recent, Donald Trump s-ar fi oferit să deblocheze fonduri federale pentru un proiect de tunel pe sub râul Hudson din New York dacă i s-ar accepta propunerea de a redenumi cu numele său Aeroportul Dulles din Washington şi gara Penn din New York”

„Mergând pe această idee, eu sugerez ca România să propună ca numele lui Donald Trump să fie dat municipiului Brașov, ținând seama că in trecut orașul a purtat, în perioada 1950-1960, numele lui I.V. Stalin (e adevărat, nu știu ce părere vor avea locuitorii orașului unde este înmormântat Nicolae Titulescu).

Ținând cont de importanța dimensiunii religioase in relația cu Donald Trump, propun ca noi, românii, să trecem in corpore de la ortodoxie la neo-protestantism și să organizăm, împreună cu tot poporul, în fiecare an, un mic dejun (gratuit) cu rugăciune, la București, pe peluza Palatului Parlamentului (după ce va fi dărâmat gardul care îl înconjoară!).

Mai propun ca președintele Senatului, Mircea Abrudean, să rupă relațiile cu mareșalul Seimului polonez, pentru că acesta l-a vorbit de rău pe Donald Trump. Libertatea de exprimare e importantă dar să nu exagerăm!”, a scris pe blogul său Adrian Năstase, cu ironie.

