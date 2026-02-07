Prima pagină » Actualitate » „Cascadorie” în Ilfov. O mașină a zburat „ghiulea” peste sensul giratoriu și a „aterizat” pe acoperișul unei clădiri

„Cascadorie” în Ilfov. O mașină a zburat „ghiulea” peste sensul giratoriu și a „aterizat” pe acoperișul unei clădiri

07 feb. 2026, 14:13, Actualitate

Accident ca în filme în Ilfov. O mașină a zburat pur și simplu peste sensul giratoriu și s-a oprit pe acoperișul unui imobil.

4 poze

Accidentul rutier spectaculos a avut loc vineri noapte, în comuna 1 Decembrie, județul Ilfov, unde o mașină a fost proiectată în aer după ce a lovit un sens giratoriu, oprindu-se pe acoperișul unei clădiri.

Scenele au fost surprinse de camerele de supraveghere din zonă, scrie știripesurse.ro.

Accidentul a avut loc în jurul orei 22:23, pe Șoseaua Giurgiului, la km 15. Șoferul, un turc de 54 de ani, nu ar fi adaptat viteza la condițiile carosabilului, informează IPJ Ilfov.

„Conducătorul auto ar fi acroșat un alt autoturism, după care a intrat în coliziune cu sensul giratoriu, fiind proiectat pe acoperișul unui imobil”, au transmis reprezentanții IPJ Ilfov.

„Daună totală”

În imaginile de pe camerele video se vede cum mașina lovește sensul giratoriu, „zboară” câțiva metri în aer, rupe cablurile electrice, apoi doboară doi stâlpi și „aterizează forțat” pe clădire.

Martorii spun că impactul a fost deosebit de violent. Șoferul a fost găsit încarcerat și – după extragerea lui din autoturism – medicii i-au acordat îngrijiri la fața locului.

Victima a fost ulterior dusă la un spital din Capitală, atât pentru tratament de specialitate, cât și pentru recoltarea de probe biologice.

Unii martori susțin că șoferul ar fi fost beat, dar această informație nu a fost confirmată oficial. Autoritățile vor stabili cu exactitate circumstanțele „cascadoriei” bărbatului turc.

Din fericire, în urma accidentului rutier, nu au fost înregistrate alte victime.

