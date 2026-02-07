Prima pagină » Economic » Care sunt cele mai mari riscuri ale mașinilor second-hand provenite din import. În România cele mai multe vehicule au kilometrajul modificat

07 feb. 2026, 14:34, Economic
Mașinile din import reprezintă o parte semnificativă din piața de vehciule second-hand din Europa, dar pot veni cu riscuri la pachet. În România, aproximativ 7,5% dintre mașini aveau kilometrajul modificat în perioada septembrie 2024 – august 2025, arată o analiză Profit.ro.

Cumpărătorii de mașini rulate din România trebuie să fie extrem de atenți atunci când aleg să-și cumpere o mașină importată din străinătate. Țările nu fac schimb între ele de date despre vehicule, astfel că piața are multe mașini cu kilometrajul modificat.

Datele sondajului arată că 8,7% dintre mașini aveau kilometrajul manipulat, în comparație cu doar 5,7% dintre mașinile conduse exclusiv în România. Astfel, probabilitatea de a avea o mașină care a suferit modificări la kilometraj este de aproximativ 1,5%.

Mai mult de 50% dintre cumpărători nu au încredere în vânzătorii de mașini rulate

Un sondaj realizat pe mai mult de 10.000 de șoferi din Europa, inclusiv 1.000 din România, a arătat faptul că 53,6% dintre cumpărători nu au deloc încredere în vânzătorii de mașini rulate. Printre motivele de îngrijorare ale șoferilor se numără lipsa de înregistrări ale kilometrajului, lipsa istoricului de accidente și alte date importante despre vechicule care nu vin la pachet cu acestea atunci când sunt exportate.

Cele mai multe importuri de vehicule au fost înregistrate în țări precum Letona, Lituania, Ucraina și Serbia, În cazul României, 60,7% dintre mașini au fost importate din străinătate, iar 39,3% au fost conduse exclusiv pe teritoriul țării. De asemenea, mai mult de jumătate dintre șoferii români consideră că VIN-ul (Vehicle Identification Number) nu ar trebui considerat o informație sensibilă și spun că acesta ar putea să-i ajute pe oameni să identifice eventuale probleme ale vehiculului.

