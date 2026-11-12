Noi dezvăluiri despre fostul șef Nvidia. O nouă relație amoroasă a lui Jensen Huang iese la iveală după demisia sa. Identitatea celei de-a treia persoane nu este cunoscută

Fostul CEO al gigantului Nvidia, Jensen Huang, ar fi avut o relație intimă cu un al doilea angajat al companiei, scrie Reuters. Această dezvăluire vine în urma altor două aventuri extraconjugale care au dus la demisia acestuia joi.

Cele două femei de care se știa inițial sunt Alice Huang, femeia pe care serviciile americane de informații o suspectează că este spion al Chinei, și Kimberly Powell, vicepreședintele Nvidia pentru asistență medicală.

Duminică, Huang a recunoscut că a avut o relație intimă cu Alice Huang (fără legătură de rudenie), fostă directoare a companiei de centre de date Megaspeed din Singapore. Serviciile de informații din SUA suspectează că aceasta a colectat informații pentru Beijing, ceea ce a declanșat temeri de securitate națională și o anchetă independentă din partea Nvidia.

De asemenea, miercuri, The New York Times a dezvăluit că Huang a avut o altă relație extraconjugală cu Kimberly Powell, vicepreședinte pentru domeniul sănătății în cadrul Nvidia, care îi era direct subordonată.

Jensen Huang a pus capăt unei perioade de 33 de ani la conducerea gigantului tehnologic și a demisionat din funcție joi, în urma scandalului de spionaj.