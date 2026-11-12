Impozite cu 50% mai mici pentru locuitorii comunelor care acceptă unirea în cadrul proiectului de reformă teritorială. Ce propune Guvernul

Cetățenii români din comunele care acceptă unirea în cadrul proiectului de reformă teritorială ar putea plăti impozite cu 50% mai mici. Alexandru Stoica, ministrul Dezvoltării, a anunțat că localitățile care acceptă comasarea vor primi și fonduri pentru investiții. În prima etapă sunt vizate 429 de comune cu maximum 1.500 de locuitori, iar măsurile ar urma să intre în vigoare în 2028.

Guvernul pregătește un program de stimulare a comasării primăriilor mici. Acesta va include finanțări pentru investiții și reduceri de taxe pentru locuitori. Anunțul a fost făcut la Consiliul Județean Buzău, în cadrul unei conferințe despre fondurile europene pentru perioada 2028-2034 și Programul Regional Sud-Est.

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„Am vorbit despre reforma administrativă, comasarea voluntară a celor 429 de localităţi cu o populaţie până la 1.500 de locuitori. Gândim un program de investiţii pentru cei care aleg să se comaseze voluntar, cu sprijin şi inclusiv şi pentru cetăţeni, reducerea impozitelor cu până la 50%, pentru cei care aleg să se comaseze”, a declarat Alexandru Stoica.

Programul va fi lansat în consultare publică săptămâna viitoare, timp de 10 zile, apoi va ajunge la Guvern. Primăriile interesate ar trebui să înceapă pregătirile pentru referendumuri până la 1 martie 2027. Efectele ar urma să se producă din 2028.

„Noi am început deja primele demersuri, îmi doresc să vin cât mai repede cu acest program de finanţare pentru cei care doresc să facă această comasare voluntară şi dumnealor să iniţieze demersurile pentru referendumurile locale care vor avea loc cât mai curând”, a explicat ministrul Dezvoltării, arată Antena 3 CNN.

Ministrul Dezvoltării a dat exemplul comunei natale, Pănătău, din județul Buzău: „O să facă parte dintr-o comasare”

Alexandru Stoica a dat exemplul comunei natale, Pănătău, unde tatăl său este primar. Ministrul spune că localitatea va trebui reorganizată, fie prin comasare voluntară, fie printr-o decizie a autorităților centrale.

„La Buzău, o să port o discuţie exactă cu domnii primarii. În acelaşi timp, noi venim cu un program de investiţii, venim cu nişte facilităţi. Comuna Pănătău o să facă parte dintr-o comasare. Că va fi comasare voluntară, că va fi comasare prin asumare, nu va scăpa, dar asta nu este un lucru rău, pentru că oamenii trebuie să înţeleagă că ei rămân cu serviciile publice de calitate.

Nu cred că poate să rămână primăria la Pănătău, dar asta nu înseamnă că, dacă se va face o comasare, în punctele respective unde oamenii au fost învăţaţi, nu va rămâne un funcţionar care îi va asculta şi îi va îndruma. Pentru comasarea voluntară, săptămâna viitoare, (programul – n.r.) va fi pus în consultare publică 10 zile şi după aceea se va lua decizia şi va intra la Guvern”, a mai precizat Alexandru Stoica.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ