Andrei Văcaru
13 aug. 2025, 16:49, Știri externe
Donald Trump, mesaj DUR înaintea întâlnirii cu Putin: „Presa nedreaptă citează oameni ratați și proști ca John Bolton”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a transmis miercuri un mesaj dur pe rețeaua sa, Truth Social, în care s-a arătat nemulțumit de modul în care unele instituții de presă au decis să prezinte întâlnirea pe care acesta o va avea vineri, în Alaska, cu președintele Rusiei, Vladimir Putin.

Trump a scris că unele dintre instituțiile media sunt „nedrepte” și tratează întâlnirea ca pe o înfrângere a diplomației americane, deși, spune el, nu este cazul.

De asemenea, el a făcut referire la o declarație a lui John Bolton, fost consilier pentru securitate națională al lui Trump în primul său mandat, care a descris întâlnirea ca fiind, mai degrabă, „o victorie pentru Vladimir Putin.

„Singurul loc mai bun pentru Putin decât Alaska ar fi fost dacă summitul avea loc la Moscova. Deci, cred că condițiile de organizare inițiale sunt o mare victorie pentru Putin”, spusese acesta.

În replică, Trump l-a numit pe Bolton un „ratat care a fost dat afară și un om cu adevărat prost”.

Ce mesaj a transmis Donald Trump

Președintele american a scris în mesajul său că Statele Unite au o poziție foarte bună în negocierile cu Rusia, iar Administrația sa are succese și pe plan intern.

„O presă foarte nedreaptă își pune amprenta asupra întâlnirii mele cu Putin. Citează constant persoane concediate și oameni foarte proști precum John Bolton, care tocmai a spus că, deși întâlnirea este pe pământ american, «Putin a câștigat deja». Despre ce este vorba? Câștigăm la TOT. Știrile false înseamnă ore suplimentare (fără impozit pe ore suplimentare!). Dacă aș obține Moscova și Leningradul ca parte a înțelegerii cu Rusia, știrile false ar spune că am făcut o înțelegere proastă! Dar acum au fost prinși. Uitați-vă la toate știrile reale care apar despre corupția lor. Sunt oameni bolnavi și necinstiți, care probabil urăsc țara noastră. Dar nu contează, pentru că noi câștigăm!”, a transmis Trump.

Vizita președintelui Rusiei, Vladimir Putin, în statul american Alaska, programată să aibă loc vineri, a suscitat interesul întregii lumi, în contextul în care acesta și omologul său american, Donald Trump, ar urma să discute, printre altele, despre o eventuală încetare a conflictului din Ucraina.

GÂNDUL va transmite LIVE evenimentul istoric din Alaska.

Sursa foto: Shutterstock

