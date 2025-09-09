Prima pagină » Știri externe » Jordan Bardella cere organizarea unor ALEGERI legislative sau prezidențiale anticipate pentru soluționarea crizei politice din Franța

09 sept. 2025, 13:39, Știri externe
Președintele partidului Mobilizarea Națională (RN), Jordan Bardella, a propus, marți, organizarea unor alegeri legislative sau prezidențiale anticipate pentru a soluționa criza politică din Franța.

„Dacă nu ne întoarcem la poporul francez, fie prin dizolvarea Adunării Naționale, fie prin demisia președintelui Republicii și prin organizarea unor noi alegeri prezidențiale, nu văd cum ar putea ieși ceva sănătos”, a declarat Bardella.

Bardella a criticat propunerile bugetare pentru 2026 ale fostului premier Francois Bayrou, despre care a spus că „au făcut economii la cheltuielile publice ineficiente”, conform cotidianului Le Monde. Liderul partidului de extremă-dreapta a oferit exemple de economii pe care le consideră posibile: contribuția Franței la bugetul Uniunii Europene, în domeniile fraudei și chiar al imigrației.

Marine Le Pen respinge propunerea lui Gabriel Attal

De asemenea, fosta președintă a partidului RN, Marine Le Pen, a denunțat propunerea fostului premier Gabriel Attal cu privire la numirea unui „negociator” înainte de alegerea unui nou premier.

„Negociatorul” ar avea responsabilitatea de „a reuni forțele politice reprezentate în Adunarea Națională pentru a construi un acord de interes general”. Obiectivul „negociatorului” ar fi găsirea unui „compromis” care ar trebui „să permită apoi numirea unui prim-ministru”.

„Nu ne aflăm într-o celulă psihologică. Fie există un prim-ministru capabil să găsească o modalitate de a evita cenzura atunci când își prezintă bugetul , fie acesta este incapabil să găsească o soluție. Și, în acest caz, evident că vom repune pe masă chestiunea dizolvării, pentru că este singurul și cel mai bun mijloc din Constituția noastră pentru a ieși dintr-o criză ce s-ar putea transforma într-o criză de regim”, a declarat Le Pen.

Foto: Profimedia

