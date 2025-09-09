Prima pagină » Știri externe » Franța are nevoie de o nouă soluție pentru încheierea crizei POLITICE/ Attal propune numirea unui „negociator” pentru rezolvarea problemei bugetare

09 sept. 2025, 09:07, Știri externe
Fostul premier al Franței Gabriel Attal a propus, luni, ca Emmanuel Macron să numească un negociator în urma căderii lui Francois Bayrou, pentru a ajunge la un „compromis” privind problema bugetară.

„Negociatorul” ar avea responsabilitatea de „a reuni forțele politice reprezentate în Adunarea Națională pentru a construi un acord de interes general”. Obiectivul „negociatorului” ar fi găsirea unui „compromis” care ar trebui „să permită apoi numirea unui prim-ministru”.

„Dacă vrem să obținem o formă de stabilitate până în 2027, avem nevoie de o revizuire profundă a metodei. Prin urmare, francezii trebuie să simtă că se produce o schimbare profundă. Președintele Republicii trebuie să arate că este pregătit să accepte împărțirea puterii”, a explicat Gabriel Attal.

Attal cere amânarea alegerii unui nou premier

„Propun ca președintele Republicii să numească un negociator, precizând de la bun început că nu va deveni premier. Acesta ar fi responsabil pentru reunirea, începând de mâine până la trei-patru săptămâni, a tuturor liderilor de partid reprezentați în Adunarea Națională pentru a conveni asupra unui acord. Acest compromis bugetar ar permite apoi numirea unui premier care ar fi garantul acestui acord”, a explicat fostul premier, citat de BFMTV.

De asemenea, „negociatorul”  nu ar trebui „să provină neapărat din lumea politică, ci poate din lumea sindicatelor sau a asociațiilor. O figură consensuală, capabilă să reunească toți liderii partidelor politice în jurul unei mese, cu misiunea de a ajunge la un acord minimal asupra câtorva aspecte cheie. Principala urgență este de a ajunge la un buget pentru anul 2026”.

Fostul premier Francois Bayrou a cerut dezvoltarea unei „culturi a compromisului”. Guvernul său a fost răsturnat luni, după ce Adunarea Națională a respins în mare parte declarația sa de politică generală.

