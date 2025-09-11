Jordan Bardella depune o moțiune de CENZURĂ împotriva Ursulei von der Leyen, criticând acordurile comerciale negociate de președinta Comisiei Europene

Jordan Bardella, președintele partidului Mobilizarea Națională (RN) din Franța, a declarat miercuri, la Strasbourg, că a obținut voturile necesare pentru a depune o moțiune de cenzură împotriva președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Atât un grup de extremă dreapta, cât și de stânga-radicală din Parlamentul European, intenționează să depună o moțiune de cenzură împotriva președintei. Totuși, aceste inițiative au o șansă mică de reușită, deoarece dreapta, centriștii și social-democrații nu vor să voteze împotriva Ursulei.

Președintele partidului Mobilizarea Națională și al grupului Patrioți pentru Europa a cerut, la începutul lunii septembrie, contestarea Ursulei von der Leyen din cauza acordului comercial cu țările latino-americane, care reprezintă o „trădare” a fermierilor și a mediului.

De asemenea, Jordan Bardella a criticat și acordul comercial cu Statele Unite privind taxele vamale, o „capitulare”, ce denotă o Uniune Europeană „dezarmată și discreditată”.

Moțiunea de cenzură va fi dezbătută în următoarele săptămâni

Această moțiune de cenzură a grupului Patrioți pentru Europa ar putea fi dezbătută în următoarele săptămâni, după verificarea semnăturilor, potrivit cotidianului Sud-Ouest.

La începutul lunii iulie, Parlamentul European a respins o moțiune de cenzură a extremei-dreapta care o viza pe președinta Comisiei Europene. Ursula nu a reușit să evite criticile din partea aliaților săi de stânga și centru cu privire la politicile sale.

De asemenea, Jordan Bardella se confruntă cu o criză politică din Franța, care a început odată cu anunțarea demisiei fostului premier Francois Bayrou și venirea la conducerea a lui Sebastien Lecornu.

Bardella a propus, anterior, organizarea unor alegeri legislative sau prezidențiale anticipate pentru a soluționa criza politică.

„Dacă nu ne întoarcem la poporul francez, fie prin dizolvarea Adunării Naționale, fie prin demisia președintelui Republicii și prin organizarea unor noi alegeri prezidențiale, nu văd cum ar putea ieși ceva sănătos”, a declarat Bardella.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Jordan Bardella cere organizarea unor ALEGERI legislative sau prezidențiale anticipate pentru soluționarea crizei politice din Franța