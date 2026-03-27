Prima pagină » Știri externe » Juca de Oliveira, legendarul actor din „Clona”, s-a stins din viață la doar câteva zile după ce și-a sărbătorit ziua de naștere

Juca de Oliveira, legendarul actor din „Clona”, s-a stins din viață la doar câteva zile după ce și-a sărbătorit ziua de naștere

Juca de Oliveira, legendarul actor din „Clona”, s-a stins din viață la doar câteva zile după ce și-a sărbătorit ziua de naștere

Juca de Oliveira, actorul brazilian care a interpretat rolul doctorului Albieri din „Clona”, s-a stins din viață la doar câteva zile după ce a împlinit vârsta de 91 de ani. Artistul era internat în spital de mai bine de o săptămână, iar starea sa s-a agravat în urma unor complicații medicale.

Doliu în lumea filmului

Actorul brazilian Juca de Oliveira s-a stins din viață pe 21 martie 2026, într-un spital din São Paulo. Familia a confirmat decesul printr-un comunicat oficial. Moartea sa survine la doar câteva zile după ce artistul și-a sărbătorit aniversarea de 91 de ani.

Actorul era internat din 13 martie 2026, fiind diagnosticat cu pneumonie severă. În contextul acestei afecțiuni, starea sa generală s-a deteriorat, pe fondul unor probleme cardiace preexistente.

Evoluția a fost una complicată, iar în ciuda îngrijirilor medicale, organismul său nu a mai rezistat.

„Juca a fost un tată minunat. Sunt unica sa fiică și lucrez în teatru. Mereu am trăit teatrul. Nu am cuvinte să-i mulțumesc tatălui meu, eram foarte uniți. Am o fiică de 4 ani care l-a adorat și cred că asta este cea mai mare moștenire pe care a lăsat-o.

Ei îi place teatrul și probabil va urma pașii lui și eu o să fiu foarte mândră. El era o persoană căreia îi plăcea să trăiască și cred că a trăit foarte bine. Sunt foarte fericită că astăzi pot să fiu aici cu prietenii lui”, a transmis fiica actorului.

Juca de Oliveira, o carieră impresionantă

Cu o activitate artistică de peste jumătate de secol, Juca de Oliveira a jucat în 45 de telenovele și miniserii, peste 10 lungmetraje și 60 de piese de teatru.

Juca de Oliveira

Pentru publicul internațional, rolul care l-a consacrat rămâne cel al doctorului Augusto Albieri din Clona. Producția a avut un impact major și în România.

Printre producțiile cinematografice cunoscute în care a apărut Juca de Oliveira se numără: „O Homem do Ano”, „Bicho de Sete Cabeças”, „A Hora da Estrela”, „O Beijo no Asfalto” sau „Os Desafinados”.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe