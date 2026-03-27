După revoluția sângeroasă din Nepal, premierul Generației Z a depus astăzi jurământul. Înainte de învestire, Shah a transmis un mesaj pe ritm de rap

Rapperul nepalez Balendra Shah, cunoscut sub numele de Balen, a depus vineri jurământul pentru funcția de prim-ministru al Nepalului. Victoria acestuia marchează o schimbare istorică în politica nepaleză, care este în prezent susținută masiv de Generația Z în urma protestelor anticorupție de anul trecut. Înainte de ceremonie, Shah a distribuit un clip video națiunii sub forma unui mesaj pe ritmuri de rap.

Înainte de ceremonia de învestire în funcție, noul premier Balendra Shah a lansat un videoclip sub forma unei piese rap intitulate „Undivided Nepali”, care a strâns milioane de vizualizări în doar câteva ore. Prin versurile sale, Shah transmite un mesaj de unitate națională și speranță pentru un „nou Nepal”.

Partidul său, Rastriya Swatantra Party (RSP), înființat cu doar câțiva ani în urmă, a obținut o majoritate de 182 de locuri din totalul de 275 în Parlamentul Nepalului în urma alegerilor din 5 martie. La vârsta de doar 35 de ani, acesta a devenit cel mai tânăr prim-ministru din istoria țării și primul lider provenit din comunitatea Madhesi. Înainte de a ajunge premier, Shah a fost primarul capitalei Kathmandu.

Ce este „Revoluția Generației Z”

„Revoluția Generației Z” din Nepal a fost o mișcare marivă de protest condusă de tineri, care a culminat în septembrie 2025 cu demisia prim-ministrului K.P. Sharma Oli și dizolvarea parlamentului. După demisia lui Oli, fosta șefă a justiției, Sushila Karki, a fost numită prim-ministru interimar pentru a conduce țara către alegeri anticipate.

Mișcarea a fost declanșată de tineri după ce autoritățile au interzis 26 de pletforme de socializare (inclusive TikTok, Facebok sau Instagram) și a fost alimentată de frustrările legate de corupție, nepotism și standardele economice.

Decizia guvernului de a bloca platformele digitale sub pretextul reglementării a fost văzută ca o tentativă de a reduce la tăcere opoziția. Tinerii au ieșit masiv în stradă iar protestele au culminat cu incendierea clădirilor guvernamentale cheie, inclusive Parlamentul, Curte aSupremă și reședințele premierului și președintelui.

La alegerile de la începutul lunii martie, partidele tradiționale care au dominat politica timp de decenii au fost marginalizate în favoarea partidului RSP condus de Balen Shah, un partid recent format care a promis reforme radicale și combaterea corupției.

