Justin Sun, milionarul care a plătit 4,6 mil. $ ca să cineze cu Warren Buffett, vrea să facă o nouă aroganță. Cât ar plăti pentru o oră cu Elon Musk

24 ian. 2026, 19:36, Știri externe
Justin Sun, investitor chinez în criptomonede care a devenit miliardar, fondatorul blockchainului TRON, care a plătit 4,6 milioane de dolari ca să cineze cu Warren Buffett, vrea să facă o nouă aroganță. De data aceasta, a spus public cât ar plăti pentru a discuta timp de o oră cu Elon Musk.

Justin Sun ar avea în plan să facă o nouă aroganță, după ce investitorul din China a plătit bani grei pentru o cină caritabilă alături de Warren Buffett, în 2019. A „decartat” nu mai puți de 4,6 milioane de dolari. Întâlnirea a avut loc în ianuarie 2020, la Omaha, Nebraska.

Cât ar plăti pentru o întâlnire cu Elon Musk

De altfel, a spus public și cât ar plăti pentru o întâlnire de o oră cu Elon Musk: 30 de milioane de dolari.

„Dacă aș putea petrece o oră discutând în privat cu Elon Musk, aș fi dispus să plătesc 30 de milioane de dolari”, a scris Justin Sun într-o postare publică, arată The Street.

Elon Musk susține că „economisirea pentru pensie va fi irelevantă”, în următoarele 2 decenii. „Nu va conta”

Elon Musk / Sursă foto: Mediafax Foto

Nu sunt primele dăți în care investitorul chinez face astfel de alegeri extravagante. De pildă, el plătise 6,2 milioane de dolari pentru celebra banană lipită de un perete. Altfel, a investit peste 40 de milioane de dolari în monede $TRUMP.

Potrivit sursei citate, Justin Sun este fondatorul TRON și deținătorul platformei BitTorrent. Ulterior, platforma a fost asimilată în ecosistemul TRON.

Sursă foto: Profimedia / Mediafax Foto

