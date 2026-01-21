Prima pagină » Actualitate » Scandal de proporții între Elon Musk și Ryanair. Miliardarul a pus problema să cumpere compania aeriană după ce s-a certat cu directorul general

Scandal de proporții între Elon Musk și Ryanair. Miliardarul a pus problema să cumpere compania aeriană după ce s-a certat cu directorul general

Bianca Dogaru
21 ian. 2026, 11:22, Actualitate
Scandal de proporții între Elon Musk și Ryanair. Miliardarul a pus problema să cumpere compania aeriană după ce s-a certat cu directorul general

Elon Musk  a intrat într-un conflict public cu Michael O’Leary, directorul general al Ryanair, după ce compania aeriană a refuzat să instaleze internetul prin satelit Starlink în avioanele sale. Ryanair susține că tehnologia ar crește consumul de combustibil și ar duce la costuri mai mari. 

Șeful Ryanair a explicat că antenele Starlink ar face avioanele mai puțin eficiente și ar adăuga sute de milioane de dolari pe an la cheltuieli. El a spus și că pasagerii nu sunt dispuși să plătească pentru internet la bord. În același timp, l-a jignit pe Musk și a afirmat că nu înțelege cum funcționează aviația.

Musk a reacționat rapid pe rețeaua X, l-a insultat la rândul său pe Michael O’Leary și a sugerat că acesta ar trebui înlocuit. Apoi a lansat un sondaj online în care și-a întrebat urmăritorii dacă ar trebui să cumpere Ryanair. Sute de mii de persoane au votat și majoritatea au fost de acord cu ideea.

După această controversă, acțiunile Ryanair au scăzut ușor, iar experții spun că o achiziție este foarte puțin probabilă. Legislația europeană nu permite ca o companie aeriană din UE să fie controlată de un cetățean din afara UE, iar Musk este cetățean american.

Ryanair a ales să transforme scandalul într-o companie de marketing. Compania l-a ironizat pe Musk pe rețelele sociale și a lansat o promoție numită „Big Idiot Seat Sale”, cu bilete la preț redus. Deși conflictul a atras multă atenție, analiștii spun că este mai degrabă o confruntare de imagine decât un plan real de preluare.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

TRANSPORT Ce a primit de mâncare un pasager la clasa întâi, în timpul zborului: „Acest bol al tristeții”
12:58
Ce a primit de mâncare un pasager la clasa întâi, în timpul zborului: „Acest bol al tristeții”
AUTO Ce pățești dacă refuzi semnarea procesului verbal de contravenție, în 2026. Care sunt efectele practice, de fapt
12:58
Ce pățești dacă refuzi semnarea procesului verbal de contravenție, în 2026. Care sunt efectele practice, de fapt
AFACERI Avertisment: În 2026 se pot închide până la un sfert dintre restaurantele din România, din cauza măsurilor fiscale luate de Guvernul Ilie Bolojan
12:48
Avertisment: În 2026 se pot închide până la un sfert dintre restaurantele din România, din cauza măsurilor fiscale luate de Guvernul Ilie Bolojan
INEDIT Ce preț au ajuns să aibă carnetele CEC în 2026. Mulți români încă le păstrează prin sertare
12:19
Ce preț au ajuns să aibă carnetele CEC în 2026. Mulți români încă le păstrează prin sertare
ECONOMIE România și Italia sunt primele țări care aplică taxa logistică pe coletele din afara UE. De la jumătatea anului, apare o nouă taxă
12:03
România și Italia sunt primele țări care aplică taxa logistică pe coletele din afara UE. De la jumătatea anului, apare o nouă taxă
SHOWBIZ 2026, anul concedierilor de răsunet în televiziune. La pachet cu Măruță, un alt nume greu părăsește Pro TV
11:47
2026, anul concedierilor de răsunet în televiziune. La pachet cu Măruță, un alt nume greu părăsește Pro TV
Mediafax
Ger năprasnic în România: -19 grade în estul Transilvaniei. Cod galben miercuri noapte
Digi24
Diana Şoşoacă, atac la Maria Zaharova și acuzații de manipulare istorică către Rusia: „Epoca imperiilor și a dictatelor a apus”
Cancan.ro
Câți bani i-a dat Pro TV eliminatului Nicolae Lupșor pentru cele 3 săptămâni la Desafio
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Adevarul
Ce nu s-a spus despre fetiţa salvată din lacul îngheţat. „Adevăratul erou este altcineva"
Mediafax
Veronika nu este o vacă oarecare. Este prima bovină despre care cercetătorii spun că poate folosi unelte
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a descoperit ce s-a întâmplat cu el
Cancan.ro
Iulia Albu a avut un șoc când a primit factura la gaze. Cât are de plătit: 'Oare este o glumă?'
Ce se întâmplă doctore
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine e tatăl ei celebru?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
2026: Reguli speciale pentru șoferi: Ești obligat să oprești dacă pietonul e pe sensul opus?
Descopera.ro
O fotografie cu o gaură neagră provoacă fiori!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Oamenii ar avea, de fapt, până la 33 de simțuri, indică o cercetare

Cele mai noi

Trimite acest link pe