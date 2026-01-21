Scandal de proporții între Elon Musk și Ryanair. Miliardarul a pus problema să cumpere compania aeriană după ce s-a certat cu directorul general

Elon Musk a intrat într-un conflict public cu Michael O’Leary, directorul general al Ryanair, după ce compania aeriană a refuzat să instaleze internetul prin satelit Starlink în avioanele sale. Ryanair susține că tehnologia ar crește consumul de combustibil și ar duce la costuri mai mari.

Șeful Ryanair a explicat că antenele Starlink ar face avioanele mai puțin eficiente și ar adăuga sute de milioane de dolari pe an la cheltuieli. El a spus și că pasagerii nu sunt dispuși să plătească pentru internet la bord. În același timp, l-a jignit pe Musk și a afirmat că nu înțelege cum funcționează aviația.

Musk a reacționat rapid pe rețeaua X, l-a insultat la rândul său pe Michael O’Leary și a sugerat că acesta ar trebui înlocuit. Apoi a lansat un sondaj online în care și-a întrebat urmăritorii dacă ar trebui să cumpere Ryanair. Sute de mii de persoane au votat și majoritatea au fost de acord cu ideea.

După această controversă, acțiunile Ryanair au scăzut ușor, iar experții spun că o achiziție este foarte puțin probabilă. Legislația europeană nu permite ca o companie aeriană din UE să fie controlată de un cetățean din afara UE, iar Musk este cetățean american.

Ryanair a ales să transforme scandalul într-o companie de marketing. Compania l-a ironizat pe Musk pe rețelele sociale și a lansat o promoție numită „Big Idiot Seat Sale”, cu bilete la preț redus. Deși conflictul a atras multă atenție, analiștii spun că este mai degrabă o confruntare de imagine decât un plan real de preluare.

