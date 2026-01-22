Prima pagină » Știri externe » Elon Musk, apariție de ultim moment la Davos. Despre ce a vorbit miliardarul la forumul despre care spunea în trecut că e plictisitor

22 ian. 2026, 19:14, Știri externe
Elon Musk a avut o apariție surpriză la Forumul Economic Mondial de la Davos, fiind prima sa participare oficială la acest eveniment după ani de critici vehemente la adresa acestui summit. Musk a fost adăugat în program ca vorbitor în ultimul moment într-un panel de discuții alături de Larry Fink, CEO-ul BlackRock. În cadrul sesiunii sale de la Davos, Musk a abordat o serie de teme vizionare și geopolitice. Apariția a marcat o schimbare de atitudine față de Forumul de la Davos, despre care spunea în anii trecuți că este un eveniment plictisitor și un „guvern mondial neales”.

Musk și-a început panelul cu o glumă despre interesul Statelor Unite pentru Groenlanda și Venezuela, teme de discuție abordate anterior de Donald Trump la Forum. „Tot ce ne dorim este o bucată” din aceste teritorii, a spus omul de afaceri. „Am auzit despre formarea summitului pentru pace. Și m-am întrebat, este o bucățică? O mică bucățică din Groenlanda. O mică bucățică din Venezuela?”.

Elon Musk a prezis la Davos că, în 5 ani, Inteligența Artificială va fi mai inteligentă decât întreaga omenire și, de asemenea, a estimat că roboții umanoizi, precum este Optimus de la compania Tesla, va ajunge să depășească numeric populația umană.

„Vom produce atât de mulți roboți și inteligență artificială încât vor satura nevoile umane.” „Predicția mea este că vor fi mai mulți roboți decât oameni.”

Roboții Optimus vor fi disponible publicului până la sfârșitul anului viitor, spune Musk

„Având în vedere ritmul în care progresează inteligența artificială, cred că am putea avea o inteligență artificială mai inteligentă decât orice om până la sfârșitul acestui an și aș spune nu mai târziu de sfârșitul anului viitor.”

„Robotica umanoidă va avansa foarte repede. Avem într-adevăr câțiva dintre roboții Tesla Optimus care îndeplinesc sarcini simple în fabrică”, spune Musk. „Până la sfârșitul acestui an, cred că vor îndeplini sarcini mai complexe, dar vor fi totuși implementate într-un mediu industrial”, adaugă el.

De asemenea, miliardarul și-a reiterat viziunea despre colonizarea planetei Marte și a glumit că ar dori să moară acolo, dar „nu la impactul cu planeta”. În viitoarele călătorii spre Planeta Roșie, acestea vor dura doar 3 luni, afirmă Musk.

Omul de afaceri a vorbit despre conceptul de „abundență sustenabilă”, susținând că automatizarea și robotica vor face munca opțională și vor schimba fundamental relevanța banilor în următoarele decenii.

„Dacă avem o inteligență artificială omniprezentă, care este în esență gratuită sau aproape gratuită, și robotică omniprezentă, atunci vom avea o explozie a economiei globale care va depăși cu adevărat orice precedent.”

