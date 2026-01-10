Prima pagină » Știri externe » Elon Musk susține că „economisirea pentru pensie va fi irelevantă”, în următoarele 2 decenii. „Nu va conta”

10 ian. 2026, 16:30, Știri externe
Elon Musk / foto: Mediafax Foto

Elon Musk (54 de ani), cel mai bogat om la nivel de mapamond, cu o avere netă ce depășește 600 de miliarde de dolari, a susținut faptul că „economisirea pentru pensie va fi irelevantă”. CEO-ul Tesla și SpaceX a susținut faptul că în următoarele două decenii astfel de lucruri „nu vor mai conta”.

Invitat în cadrul podcastului „Moonshots with Peter Diamandis”, în urmă cu doar câteva zile, Elon Musk a precizat, printre altele, faptul că economisirea pentru pensie va deveni „irelevantă”, în următorii 10-20 de ani.

„O recomandare secundară pe care o am este: nu vă faceți griji în legătură cu punerea banilor deoparte pentru pensie peste 10 sau 20 de ani. Nu va conta. Dacă oricare dintre lucrurile pe care le-am spus se adeveresc, economisirea pentru pensie va fi irelevantă”, a susținut Elon Musk în cadrul celui mai recent episod al podcastului „Moonshots with Peter Diamandis”.

Elon Musk, în cadrul unei conferințe de presă / foto: Mediafax Foto

„Viitorul bun este acela în care oricine poate avea orice lucruri își dorește”

CEO-ul Tesla și SpaceX a continuat să aducă în atenție un scenariu proiectat în viitor în care progresele în A.I. (inteligența artificială), precum și în domeniul energiei și roboticii vor dezvolta enorm productivitatea.

În acest fel, va putea fi generată o „abundență” de reurse prin intermediul cărora toate persoanele să poată facilita de un „venit universal ridicat”, arată BusinessInsider.com.

„Viitorul bun este acela în care oricine poate avea orice lucruri își dorește. (n.r. Ceea ce poate să însemne o) îngrijire medicală mai bună decât are oricine astăzi, disponibilă pentru toată lumea în decurs de cinci ani. Fără lipsuri de bunuri și servicii. Poți învăța orice despre orice, gratuit”, a precizat Elon Musk.

În continuare, antreprenorul a mai avertizat asupra unei tranziții „accidentate” către o dimensiune utopică. Prin această tranziție pot fi generate nu doar schimbări bruște, ci și tensiuni sociale.

„Acum, dacă ai într-adevăr tot ce îți dorești, este acesta viitorul pe care ți-l dorești? Pentru că asta înseamnă că munca ta nu va mai conta”, a continuat el.

Sursă foto: Mediafax Foto

