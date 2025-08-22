Kaja Kallas: Un acord de PACE între Rusia și Ucraina nu se poate baza pe revendicările teritoriale dorite de Moscova

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene (UE) pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, avertizează că orice încercare de acceptare a pretențiilor teritoriale emise de Rusia în Ucraina nu poate fi parte a unui eventual acord de pace.

Rusia întinde o capcană aliaților atunci când vorbește despre pace, consideră șefa diplomației UE, relatează BBC.

„Cea mai puternică garanţie de securitate este o armată ucraineană puternică. A obliga Ucraina să cedeze teritorii nu este o soluție pe termen lung. Putin râde și nu va opri crimele. Uităm că Rusia nu a făcut nicio concesie. Dacă cedăm acum, mâine vom pierde toată Ucraina”, susține Kallas.

Ucraina refuză să cedeze Rusiei teritorii, deşi preşedintele american Donald Trump a insistat asupra necesităţii unui schimb echitabil. Aproape 2 milioane de ucraineni au fost nevoiți să fugă din calea războiului în ultimul deceniu.

Momentan liderii europeni alături de aliații americani încă dezbat posibilitatea unei întâlniri trilaterale, în urma căreia speră să obțină o pace durabilă între statele combatante.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Opoziția din Germania cere audierea lui Zelenski în Bundestag pentru atacurile contra Nord Stream /”O formă de TERORISM de stat”

Rusia vs. Ucraina, o PACE prea îndepărtată. „Putin va respinge o întâlnire cu Zelenski, Trump are o ultimă soluție”