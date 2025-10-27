Trump le dezvăluie reporterilor că a făcut o scanare RMN: „Am făcut-o. Este perfect. Vă voi transmite rezultatele complete”

Donald Trump le-a dezvăluit reporterilor că a efectuat o scanare RMN pe durata unei vizite recente la spital. Este a doua examinare medicală realizată în acest an. Republicanul miliardar, care va împlini 80 de ani pe 14 iunie 2026, este acuzat de lipsă de transparență când vine vorba de declarații și rapoarte despre starea sa reală de sănătate.

Înainte de începerea celui de-al doilea mandat prezidențial, Trump a spus despre Joe Biden că nu este apt pentru a conduce. Declinul cognitiv al președintelui a fost sesizat în mass media după prestația catastrofală de la prima dezbatere electorală din cadrul alegerilor prezidențiale de anul trecut.

Trump spune că are o stare de sănătate excelentă

Insider Paper scrie că Trump a făcut o vizită la Centrul Medical Walter Reed în afara Capitalei SUA, pe 10 octombrie, ceea ce a stârnit dezbateri și speculații privind starea sa de sănătate în social media. Casa Albă nu a oferit explicații publicului.

„Am făcut-o. Am făcut o scanare RMN. A fost perfect. Vă voi transmite rezultatele complete. Am făcut un RMN, și mașinăria, știți voi, toată chestia aia, și a fost perfect”, a declarat președintele reporterilor care l-au intervievat.

Ce este RMN: Rezonanța magnetică nucleară (RMN 3T) este o tehnică imagistică bazată pe utilizarea unui câmp magnetic pentru reprezentarea zonelor anatomice explorate. Scanarea poate diagnostica tumorile, inflamațiile, atacurile cerebrale și scleroza.

Trump se declară apt pentru a conduce SUA, deși a fost diagnosticat cu insuficiență venoasă cronică

Trump, cel mai în vârstă președinte inaugurat din istoria SUA, a negat că ar avea afecțiuni și s-a declarat mereu apt pentru funcția de Comandantul Suprem al Armatei.

„Nimeni nu vă va da rapoarte cum vă dau eu. Și dacă nu ar fi fost bine, v-aș fi adus la cunoștință și n-aș mai fi candidat, aș fi făcut ceva”, a declarat Trump.

„Dar medicii mi-au comunicat cele mai bune rapoarte pentru vârsta mea, unele dintre cele mai bune rapoarte pe care le-au văzut.”, a mai spus președintele, care în acest an a fost surprins cu vânătăi pe mâna dreaptă, ascunse cu machiaj.

Casa Albă a declarat că acestea sunt legate de aspirina pe care o ia ca parte a unui program „standard” de sănătate cardiovasculară. Administrația a anunțat în vară că președintele a fost examinat pentru umflături la nivelul picioarelor și a fost diagnosticat cu insuficiență venoasă cronică.

