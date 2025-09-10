Karol Nawrocki a anunțat pe X că a avut o convorbire telefonică cu Donald Trump după violarea spațiului aerian polonez de către Rusia

Președintele polonez Karol Nawrocki a anunțat într-o postare scrisă pe platforma X că a avut o convorbire telefonică cu Donald Trump.

„Cu câteva momente în urmă, am vorbit cu președintele american Donald Trump la telefon despre violarea în mod repetat a spațiului aerian polonez de către dronele rusești care s-a întâmplat noaptea trecută”, a scris Karol Nawrocki.

„Conversația noastră este parte din seria de consultații pe care le-am avut cu aliații noștri. Discuțiile de azi au confirmat unitatea aliaților (NATO)”, a concluzionat președintele polonez.

Președintele american s-a arătat confuz în prima sa reacție la actul de provocare al Rusiei împotriva NATO.

„Ce-i cu Rusia care violează spațiul aerian al Poloniei cu drone? Iată-ne!”, a scris Trump pe X.

Ambasadorul american la NATO a declarat deja că țara sa va apăra „fiecare centimetru de teritoriu NATO”.

„Președintele Trump și Casa Albă urmăresc știrile din Polonia. Președintele Trump intenționează să discute cu președintele Nawrocki mai târziu astăzi”, a declarat miercuri un oficial american pentru agenția de presă poloneză PAP.

Cu o zi înainte de incident, preşedintele polonez, aflat în vizită în Finlanda, a declarat într-o conferinţă de presă comună organizată marți cu omologul său finlandez Alexander Stubb că cele două ţări nu au încredere în „bunele intenţii ale lui Vladimir Putin”.

Cele două ţări membre NATO sunt încă în alertă maximă de la invadarea Ucrainei de către trupele Moscovei, în februarie 2022. Polonia se învecinează cu enclava rusă Kaliningrad, precum şi cu Ucraina şi Belarus, ţară aliată a Moscovei, în timp ce Finlanda are o frontieră lungă de 1.340 de kilometri cu Rusia.

„În aşteptarea, desigur, a unei păci pe termen lung, a unei păci permanente, care este necesară regiunilor noastre, considerăm că Vladimir Putin este gata să invadeze şi alte ţări”, a declarat preşedintele Karol Nawrocki, care şi-a preluat funcţia luna trecută.

„Tocmai de aceea ne dezvoltăm forţele armate, parteneriatul şi relaţiile cu aliaţii noştri”, a adăugat el.

Sursa Foto: Profimedia

