Prima pagină » Știri externe » Karol Nawrocki a anunțat pe X că a avut o convorbire telefonică cu Donald Trump după violarea spațiului aerian polonez de către Rusia

Karol Nawrocki a anunțat pe X că a avut o convorbire telefonică cu Donald Trump după violarea spațiului aerian polonez de către Rusia

10 sept. 2025, 22:18, Știri externe
Karol Nawrocki a anunțat pe X că a avut o convorbire telefonică cu Donald Trump după violarea spațiului aerian polonez de către Rusia

Președintele polonez Karol Nawrocki a anunțat într-o postare scrisă pe platforma X că a avut o convorbire telefonică cu Donald Trump.

„Cu câteva momente în urmă, am vorbit cu președintele american Donald Trump la telefon despre violarea în mod repetat a spațiului aerian polonez de către dronele rusești care s-a întâmplat noaptea trecută”, a scris Karol Nawrocki.

„Conversația noastră este parte din seria de consultații pe care le-am avut cu aliații noștri. Discuțiile de azi au confirmat unitatea aliaților (NATO)”, a concluzionat președintele polonez.

Președintele american s-a arătat confuz în prima sa reacție la actul de provocare al Rusiei împotriva NATO.

„Ce-i cu Rusia care violează spațiul aerian al Poloniei cu drone? Iată-ne!”, a scris Trump pe X.

Ambasadorul american la NATO a declarat deja că țara sa va apăra „fiecare centimetru de teritoriu NATO”.

„Președintele Trump și Casa Albă urmăresc știrile din Polonia. Președintele Trump intenționează să discute cu președintele Nawrocki mai târziu astăzi”, a declarat miercuri un oficial american pentru agenția de presă poloneză PAP.

Cu o zi înainte de incident, preşedintele polonez,  aflat în vizită în Finlanda, a declarat într-o conferinţă de presă comună organizată marți cu omologul său finlandez Alexander Stubb că cele două ţări nu au încredere în „bunele intenţii ale lui Vladimir Putin”.

Cele două ţări membre NATO sunt încă în alertă maximă de la invadarea Ucrainei de către trupele Moscovei, în februarie 2022. Polonia se învecinează cu enclava rusă Kaliningrad, precum şi cu Ucraina şi Belarus, ţară aliată a Moscovei, în timp ce Finlanda are o frontieră lungă de 1.340 de kilometri cu Rusia.

„În aşteptarea, desigur, a unei păci pe termen lung, a unei păci permanente, care este necesară regiunilor noastre, considerăm că Vladimir Putin este gata să invadeze şi alte ţări”, a declarat preşedintele Karol Nawrocki, care şi-a preluat funcţia luna trecută.

„Tocmai de aceea ne dezvoltăm forţele armate, parteneriatul şi relaţiile cu aliaţii noştri”, a adăugat el.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: Prima REACȚIE a lui Donald Trump la incursiunea rusă în spațiul aerian al Poloniei de noaptea trecută: „Ce-i cu Rusia?”

Citește și

EXTERNE 🚨 Purtător de cuvânt al universității Utah: Atacatorul care l-a împușcat pe Charlie Kirk n-a fost încă localizat sau arestat. Un suspect a fost reținut
23:01
🚨 Purtător de cuvânt al universității Utah: Atacatorul care l-a împușcat pe Charlie Kirk n-a fost încă localizat sau arestat. Un suspect a fost reținut
ULTIMA ORĂ Charlie Kirk, împușcat la un eveniment, a realizat un interviu în studioul GÂNDUL, cu Victor Ponta. Este activistul politic favorit al lui Trump
22:40
Charlie Kirk, împușcat la un eveniment, a realizat un interviu în studioul GÂNDUL, cu Victor Ponta. Este activistul politic favorit al lui Trump
EXTERNE Patronul cazinourilor Marriot și Radisson a fost ARESTAT în Israel. Cine este Eli Mosley, șeful lui Amiran Dzanashvili
22:06
Patronul cazinourilor Marriot și Radisson a fost ARESTAT în Israel. Cine este Eli Mosley, șeful lui Amiran Dzanashvili
EXTERNE Trump cere pedeapsa cu MOARTEA pentru un bărbat acuzat că a înjunghiat mortal o tânără refugiată ucraineană: „Nu poate exista altă opțiune!!”
21:23
Trump cere pedeapsa cu MOARTEA pentru un bărbat acuzat că a înjunghiat mortal o tânără refugiată ucraineană: „Nu poate exista altă opțiune!!”
EXTERNE A fost adoptată o rezoluţie prin care cere accelerarea negocierilor de aderare cu Republica Moldova şi creşterea sprijinului financiar
20:30
A fost adoptată o rezoluţie prin care cere accelerarea negocierilor de aderare cu Republica Moldova şi creşterea sprijinului financiar
EXTERNE Prima REACȚIE a lui Donald Trump la incursiunea rusă în spațiul aerian al Poloniei de noaptea trecută: „Ce-i cu Rusia?”
19:38
Prima REACȚIE a lui Donald Trump la incursiunea rusă în spațiul aerian al Poloniei de noaptea trecută: „Ce-i cu Rusia?”
Mediafax
Elena Lasconi, primul interviu după alegerile prezidențiale: „Știu că aș fi câștigat alegerile”
Digi24
Prima reacție a lui Donald Trump după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de 19 drone rusești
Cancan.ro
Vine urgia în România! Cod galben de intemperii necruțătoare: ploi torențiale și vijelii
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Operațiunea „Buget frumos pe hârtie”. Ce riscă Guvernul Ciolacu dacă a măsluit cifrele economice pe 2024
Mediafax
Reacția Rusiei privind incidentele cu drone din Polonia. Ce spune ministerul rus al Apărării
Click
Copiii care merg la școală cu ghiozdane goale, manuale lipsă și haine insuficiente: „Pentru mulți rămâne un loc al stresului și rușinii.” Studiul care dezvăluie realitatea cruntă
Wowbiz
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Antena 3
Familia tinerei care a fugit din Ucraina de război, dar a murit în SUA, prima reacție după incident: A venit aici pentru siguranță
Digi24
Miliardarul care l-a depășit pe Elon Musk și a devenit cel mai bogat om din lume. Averea lui a crescut brusc cu 100 de miliarde USD
Cancan.ro
Mia, o studentă de 23 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Greșeala stupidă care i-a distrus soarta
Ce se întâmplă doctore
Rocsana Marcu, apariţie şocantă! Cât de mult s-a îngrăşat? Cum arată acum blondina
observatornews.ro
Angajatul la stat care câştiga jumătate de milion de lei anual. Cum a reuşit să deţină 6 funcţii simultan
StirileKanalD
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
KanalD
El este Marius, românul care și-a pierdut viața în accidentul de motocicletă, în Italia. Urma să devină tată pentru a doua oară
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR: Nu mai poți „fenta” radarul
Descopera.ro
Așteptarea a luat sfârșit! A fost găsit al doilea Pământ
Capital.ro
Călin Georgescu își pierde speranța privind alegerile. Anularea prezidențialelor nu va fi anchetată
Evz.ro
Prințul Harry a fost primit de regele Charles la reședința de la Londra
A1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Cine și-a făcut apariția la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Toți cei prezenți sunt în stare de șoc
RadioImpuls
Emoții mari pentru Elena Udrea! Ce spune despre prima zi de școală a fiicei sale: „Lucrul cu adevărat extraordinar este minunea pe care Dumnezeu a făcut-o, ca eu să fiu în sfârșit cu ea”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Descopera.ro
S-ar părea că nu toate caloriile sunt la fel, iar alimentele ultra-procesate dăunează sănătății bărbaților