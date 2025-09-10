Prima pagină » Știri externe » Prima REACȚIE a lui Donald Trump la incursiunea rusă în spațiul aerian al Poloniei de noaptea trecută: „Ce-i cu Rusia?”

Prima REACȚIE a lui Donald Trump la incursiunea rusă în spațiul aerian al Poloniei de noaptea trecută: „Ce-i cu Rusia?”

10 sept. 2025, 19:38, Știri externe
Prima REACȚIE a lui Donald Trump la incursiunea rusă în spațiul aerian al Poloniei de noaptea trecută: „Ce-i cu Rusia?”

Președintele Statelor Unite Donald Trump a reacționat  la incursiunea rusă în spațiul aerian al Poloniei de noaptea trecută.

Într-o postare pe rețeaua sa de socializare Truth Social, liderul de la Casa Albă s-a întrebat de ce Rusia i-a violat spațiul aerian al Poloniei. după ce pe 15 august, Donald Trump l-a primit pe Vladimir Putin la Summitul din Alaska.

.„Ce-i cu Rusia care violează spațiul aerian al Poloniei cu drone? Iată-ne!”, a scris Trump.

Sensul exact al comentariului președintelui american nu este clar. Potrivit SkyNews, liderul de la Casa Albă ar putea reveni cu explicații pe parcursul zilei.

Trump este la curent cu situația din Polonia, Rusia neagă

Ambasadorul american la NATO a declarat deja că țara sa va apăra „fiecare centimetru de teritoriu NATO”.

„Președintele Trump și Casa Albă urmăresc știrile din Polonia. Președintele Trump intenționează să discute cu președintele Nawrocki mai târziu astăzi”, a declarat miercuri un oficial american pentru agenția de presă poloneză PAP.

Polonia a doborât miercuri noapte 8 din cele 19 drone rusești care i-au violat spațiul aerian cu sprijinul aeronavelor militare ale aliaților din NATO.  Este pentru a doua oară din istorie când un membru al Alianței Nord-Atlantice a tras intenționat focuri de armă asupra unor aeronave a Rusiei de la doborârea avionului rusesc Su-24 de către Turcia în 2015, care a violat spațiul aerian al țării conduse de Erdogan timp de 17 secunde.

Este, de asemenea, pentru prima oară când o țară membră NATO a tras în aeronave rusești de la începerea războiului declanșat de Rusia în Ucraina în 2022. Rusia a anunțat oficial că „nu a avut intenția” de a ataca ținte din Polonia, susține ministerul rus al Apărării a transmis miercuri, într-o declarație oficială. Dronele ar fi efectuat un atac major asupra facilităților militare din vestul Ucrainei, fără intenția de a lovi niciun obiectiv în Polonia, a transmis ministerul.

De la „închei războiul în 24 ore” la „sunt dezamăgit de Putin”

Donald Trump a promis  pe durata campaniei electorale din cadrul alegerilor prezidențiale din 2024 că va încheia războiul din Ucraina și va media un acord de pace dintre Kiev și Moscova în primele 24 de ore de la intrarea în funcție, acuzându-l în mod repetat pe predecesorul său, Joe Biden, pentru că „ar fi provocat războiul”.  Președintele a numit ocazional războiul din Ucraina drept „războiul lui Biden”, denunțând pierderile uriașe de vieți omenești. Ulterior, a recunoscut că a blufat, deși încă de la începutul celui de-al doilea mandat prezidențial, a denunțat efectele catastrofale ale războiului ruso-ucrainean și și-a exprimat dorința privind încetarea conflictului.

 „Mor oameni, ruși și ucraineni. Vreau să înceteze să moară. Și voi rezolva asta – voi rezolva asta în 24 de ore.”  (Donald Trump, mai 2024)

„Sunt foarte dezamăgit de președintele Putin, pot spune asta” (2 septembrie 2025)

Trump s-a certat cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la o întâlnire de la Casa Albă din februarie, acuzându-l că nu a depus eforturi pentru a iniția negocieri. Președintele ucrainean l-a avertizat atunci că războiul ruso-ucrainean, deja resimțit în Europa, se va resimți și în Statele Unite:

„Pe durata războiului, toată lumea are probleme, chiar și tu. Dar tu ai un ocean frumos  care te desparte și nu-l simți acum, dar îl vei simți în viitor.”

Donald Trump a emis un ultimatum Rusiei pentru încetarea ostilităților și a amenințat Kremlinul cu „sancțiuni severe”.  Pe 15 august, Trump l-a primit pe Putin în Summitul din Alaska, fără a avea rezultate concludente. După Summitul SCO de la Tianjin  găzduit de liderul chinez Xi Jinping, la care au participat premierul indian Narendra Modi și dictatorul rus Vladimir Putin, Trump și-a exprimat dezamăgirea:

„Se pare că am pierdut Rusia și India”.

Liderul american i-a acuzat pe Xi, pe Putin și pe dictatorul nord-coreean Kim Jong Un că ar „complota” împotriva sa, declarație din care se poate deduce că Trump și-a pierdut speranța că ar mai putea exista relații  prietenoase între  lumea liberă și axa țărilor autocratice CRINK.

„Vă rog să le transmiteți cele mai calde urări lui Vladimir Putin și lui Kim Jong Un în timp ce conspirați împotriva Statelor Unite ale Americii”, a adăugat el într-un mesaj pe un ton sarcastic.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă:  Detaliul straniu legat de satul Wyryki-Kolonia din Polonia, locul unde a căzut o DRONĂ rusească peste o casă

Citește și

EXTERNE A fost adoptată o rezoluţie prin care cere accelerarea negocierilor de aderare cu Republica Moldova şi creşterea sprijinului financiar
20:30
A fost adoptată o rezoluţie prin care cere accelerarea negocierilor de aderare cu Republica Moldova şi creşterea sprijinului financiar
ECONOMIE Fondul suveran al Norvegiei crește INVESTIȚIILE în energia regenerabilă pentru a deveni lider mondial pe această nișă
19:03
Fondul suveran al Norvegiei crește INVESTIȚIILE în energia regenerabilă pentru a deveni lider mondial pe această nișă
VIDEO Paris: Momentul în care Poliția ATACĂ protestatarii „Blocăm Totul” adunați în zona Gare du Nord
18:54
Paris: Momentul în care Poliția ATACĂ protestatarii „Blocăm Totul” adunați în zona Gare du Nord
EXTERNE Ministerul rus de Externe, despre incursiunea DRONELOR în spațiul polonez: Teritoriul Poloniei nu a fost vizat
18:29
Ministerul rus de Externe, despre incursiunea DRONELOR în spațiul polonez: Teritoriul Poloniei nu a fost vizat
FOTO-VIDEO Momentul în care premierul Nepalului este EVACUAT cu elicopterul. Imaginile amintesc de Revoluția din 1989 din România
18:07
Momentul în care premierul Nepalului este EVACUAT cu elicopterul. Imaginile amintesc de Revoluția din 1989 din România
EXTERNE Detaliul straniu legat de satul Wyryki-Kolonia din Polonia, locul unde a căzut o DRONĂ rusească peste o casă
17:49
Detaliul straniu legat de satul Wyryki-Kolonia din Polonia, locul unde a căzut o DRONĂ rusească peste o casă
Mediafax
Elena Lasconi, primul interviu după alegerile prezidențiale: „Știu că aș fi câștigat alegerile”
Digi24
Prima reacție a lui Donald Trump după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de 19 drone rusești
Cancan.ro
Vine urgia în România! Cod galben de intemperii necruțătoare: ploi torențiale și vijelii
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Operațiunea „Buget frumos pe hârtie”. Ce riscă Guvernul Ciolacu dacă a măsluit cifrele economice pe 2024
Mediafax
Reacția Rusiei privind incidentele cu drone din Polonia. Ce spune ministerul rus al Apărării
Click
Copiii care merg la școală cu ghiozdane goale, manuale lipsă și haine insuficiente: „Pentru mulți rămâne un loc al stresului și rușinii.” Studiul care dezvăluie realitatea cruntă
Wowbiz
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Antena 3
Familia tinerei care a fugit din Ucraina de război, dar a murit în SUA, prima reacție după incident: A venit aici pentru siguranță
Digi24
Miliardarul care l-a depășit pe Elon Musk și a devenit cel mai bogat om din lume. Averea lui a crescut brusc cu 100 de miliarde USD
Cancan.ro
Mia, o studentă de 23 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Greșeala stupidă care i-a distrus soarta
Ce se întâmplă doctore
Rocsana Marcu, apariţie şocantă! Cât de mult s-a îngrăşat? Cum arată acum blondina
observatornews.ro
Angajatul la stat care câştiga jumătate de milion de lei anual. Cum a reuşit să deţină 6 funcţii simultan
StirileKanalD
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
KanalD
A murit Livia Trancă! Când va avea loc înmormântarea
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR: Nu mai poți „fenta” radarul
Descopera.ro
Așteptarea a luat sfârșit! A fost găsit al doilea Pământ
Capital.ro
Călin Georgescu își pierde speranța privind alegerile. Anularea prezidențialelor nu va fi anchetată
Evz.ro
Piața auto rămâne pe scădere. Ce tipuri de mașini preferă românii
A1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Cine și-a făcut apariția la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Toți cei prezenți sunt în stare de șoc
RadioImpuls
Emoții mari pentru Elena Udrea! Ce spune despre prima zi de școală a fiicei sale: „Lucrul cu adevărat extraordinar este minunea pe care Dumnezeu a făcut-o, ca eu să fiu în sfârșit cu ea”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Descopera.ro
S-ar părea că nu toate caloriile sunt la fel, iar alimentele ultra-procesate dăunează sănătății bărbaților