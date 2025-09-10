Prima REACȚIE a lui Donald Trump la incursiunea rusă în spațiul aerian al Poloniei de noaptea trecută: „Ce-i cu Rusia?”

Președintele Statelor Unite Donald Trump a reacționat la incursiunea rusă în spațiul aerian al Poloniei de noaptea trecută.

Într-o postare pe rețeaua sa de socializare Truth Social, liderul de la Casa Albă s-a întrebat de ce Rusia i-a violat spațiul aerian al Poloniei. după ce pe 15 august, Donald Trump l-a primit pe Vladimir Putin la Summitul din Alaska.

.„Ce-i cu Rusia care violează spațiul aerian al Poloniei cu drone? Iată-ne!”, a scris Trump.

Sensul exact al comentariului președintelui american nu este clar. Potrivit SkyNews, liderul de la Casa Albă ar putea reveni cu explicații pe parcursul zilei.

Trump este la curent cu situația din Polonia, Rusia neagă

Ambasadorul american la NATO a declarat deja că țara sa va apăra „fiecare centimetru de teritoriu NATO”.

„Președintele Trump și Casa Albă urmăresc știrile din Polonia. Președintele Trump intenționează să discute cu președintele Nawrocki mai târziu astăzi”, a declarat miercuri un oficial american pentru agenția de presă poloneză PAP.

Polonia a doborât miercuri noapte 8 din cele 19 drone rusești care i-au violat spațiul aerian cu sprijinul aeronavelor militare ale aliaților din NATO. Este pentru a doua oară din istorie când un membru al Alianței Nord-Atlantice a tras intenționat focuri de armă asupra unor aeronave a Rusiei de la doborârea avionului rusesc Su-24 de către Turcia în 2015, care a violat spațiul aerian al țării conduse de Erdogan timp de 17 secunde.

Este, de asemenea, pentru prima oară când o țară membră NATO a tras în aeronave rusești de la începerea războiului declanșat de Rusia în Ucraina în 2022. Rusia a anunțat oficial că „nu a avut intenția” de a ataca ținte din Polonia, susține ministerul rus al Apărării a transmis miercuri, într-o declarație oficială. Dronele ar fi efectuat un atac major asupra facilităților militare din vestul Ucrainei, fără intenția de a lovi niciun obiectiv în Polonia, a transmis ministerul.

De la „închei războiul în 24 ore” la „sunt dezamăgit de Putin”

Donald Trump a promis pe durata campaniei electorale din cadrul alegerilor prezidențiale din 2024 că va încheia războiul din Ucraina și va media un acord de pace dintre Kiev și Moscova în primele 24 de ore de la intrarea în funcție, acuzându-l în mod repetat pe predecesorul său, Joe Biden, pentru că „ar fi provocat războiul”. Președintele a numit ocazional războiul din Ucraina drept „războiul lui Biden”, denunțând pierderile uriașe de vieți omenești. Ulterior, a recunoscut că a blufat, deși încă de la începutul celui de-al doilea mandat prezidențial, a denunțat efectele catastrofale ale războiului ruso-ucrainean și și-a exprimat dorința privind încetarea conflictului.

„Mor oameni, ruși și ucraineni. Vreau să înceteze să moară. Și voi rezolva asta – voi rezolva asta în 24 de ore.” (Donald Trump, mai 2024)

„Sunt foarte dezamăgit de președintele Putin, pot spune asta” (2 septembrie 2025)

Trump s-a certat cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la o întâlnire de la Casa Albă din februarie, acuzându-l că nu a depus eforturi pentru a iniția negocieri. Președintele ucrainean l-a avertizat atunci că războiul ruso-ucrainean, deja resimțit în Europa, se va resimți și în Statele Unite:

„Pe durata războiului, toată lumea are probleme, chiar și tu. Dar tu ai un ocean frumos care te desparte și nu-l simți acum, dar îl vei simți în viitor.”

Donald Trump a emis un ultimatum Rusiei pentru încetarea ostilităților și a amenințat Kremlinul cu „sancțiuni severe”. Pe 15 august, Trump l-a primit pe Putin în Summitul din Alaska, fără a avea rezultate concludente. După Summitul SCO de la Tianjin găzduit de liderul chinez Xi Jinping, la care au participat premierul indian Narendra Modi și dictatorul rus Vladimir Putin, Trump și-a exprimat dezamăgirea:

„Se pare că am pierdut Rusia și India”.

Liderul american i-a acuzat pe Xi, pe Putin și pe dictatorul nord-coreean Kim Jong Un că ar „complota” împotriva sa, declarație din care se poate deduce că Trump și-a pierdut speranța că ar mai putea exista relații prietenoase între lumea liberă și axa țărilor autocratice CRINK.

„Vă rog să le transmiteți cele mai calde urări lui Vladimir Putin și lui Kim Jong Un în timp ce conspirați împotriva Statelor Unite ale Americii”, a adăugat el într-un mesaj pe un ton sarcastic.

