Prima pagină » Știri externe » Kate Middleton cântărește sub 40 de kilograme!? Îngrijorări în Familia Regală, la 6 luni după ce Prințesa de Wales a anunțat că are cancer

10 aug. 2025, 13:38, Știri externe
Kate Middleton a anunțat, în urmă cu 6 luni, că are cancer / foto: Profimedia

Kate Middleton (43 de ani) anunțase, în urmă cu 6 luni, că are cancer. Într-un videoclip emoționant încărcat de Familia Regală a Marii Britanii, Prințesa de Wales a abordat cu delicatețe subiectul legat de problema de sănătate. Acum, după  jumătate de an, în Familia Regală ar fi apărut îngrijorări, în spațiul public circulând informația potrivit căreia Middleton ar cântări sub 40 de kilograme.

Kate Middleton anunțase, în luna martie, că se confruntă cu o problemă de sănătate gravă. Printr-un videoclip postat de Familia Regală a Marii Britanii, Prințesa de Wales mărturisea că are cancer. Tot în acea perioadă, urma ședințe de chimioterapie și fusese supusă unei intervenții în zona stomacului. Informațiile pot fi accesate AICI.

Îngrijorări în Familia Regală: Kate Middleton ar cântări sub 40 de kilograme

În ultimele zile, însă, ar fi apărut îngrijorări în Familia Regală a Marii Britanii, după ce Kate Middleton ar fi slăbit alarmant. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, Prințesa de Wales ar fi ajuns să cântărească sub 40 de kilograme. Deși anunțase că se află în remisie după chimioterapie, presupusa pierdere a kilogramelor ar fi ridicat semne de îngrijorare în rândul familiei.

Potrivit declarațiilor unor surse apropiate Familiei Regale, Prințesa de Wales ar fi „dureros de slabă”, menționând că nu ar avea poftă de mâncare, iar starea fizică ar fi afectată de pierderea alarmantă în greutate.

„Kate este dureros de slabă, iar oamenii sunt îngrijorați că acesta este un semn că se luptă cu recuperarea după tratamentul pentru cancer – sau, mai rău, că a avut o recidivă. A trecut prin multe situații și vrea să fie acolo pentru Familia Regală și să-și facă partea, dar evident că nu se simte bine”, spune un apropiat al Familiei Regale, pentru Radaronline.com.

Kate Middleton continuă lupta cu cancerul

Kate Middleton într-o apariție publică / Sursa foto: Profimedia

„Se zvonește că trece printr-o perioadă dificilă, nu are poftă de mâncare și, din cauza asta, slăbește. Este slabă și are puțin sau deloc tonus muscular. Kate a avut întotdeauna o siluetă atletică, dar acum este departe de a fi așa. A trecut printr-o călătorie dificilă. Chimioterapia nu e o plimbare în parc. Și-a lăsat amprenta asupra ei”, a mai precizat persoana apropiată cuplului regal.

Persoana apropiată Familiei Regale a mai susținut că Prințesa de Wales „are nevoie să se odihnească și să mănânce”.

Sursă foto: Profimedia

