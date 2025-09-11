Prima pagină » Știri externe » Keir Starmer l-a confruntat pe Isaac Herzog cu privire la situația din ORIENTUL MIJLOCIU/ „A fost o întâlnire între aliați, dar a fost una dificilă”

Keir Starmer l-a confruntat pe Isaac Herzog cu privire la situația din ORIENTUL MIJLOCIU/ „A fost o întâlnire între aliați, dar a fost una dificilă”

11 sept. 2025, 10:08, Știri externe
Keir Starmer l-a confruntat pe Isaac Herzog cu privire la situația din ORIENTUL MIJLOCIU/ „A fost o întâlnire între aliați, dar a fost una dificilă”

Premierul britanic, Keir Starmer, și președintele israelian, Isaac Herzog, au avut un schimb dur de replici pe tema ajutorului umanitar din Fâșia Gaza, pe fondul protestelor care cer arestarea lui Herzog în calitate de criminal de război.

Herzog a declarat că a oferit Guvernului britanic o misiune de informare pentru a analiza situația umanitară din Fâșia Gaza. Președintele israelian a negat existența foametei pe teritoriul palestinian. De asemenea, Herzog a subliniat că atacul Israelului asupra Doha este justificat, deoarece Qatarul este un aliat al grupării Hamas.

Keir Starmer „a condamnat actele Israelului din Doha ca fiind complet inacceptabile. Acesta a spus că atacurile au fost o încălcare flagrantă a suveranității unui partener-cheie și nu aduc nicio contribuție la asigurarea păcii pe care cu toții o dorim cu disperare”.

Premierul britanic și-a exprimat îngrijorarea cu privire la situația umanitară din Fâșia Gaza, îndemnând Israelul să oprească operațiunile care provoacă o destabilizare a acestei situații.

„A fost o întâlnire între aliați, dar a fost una dificilă”, a declarat Herzog, vorbind despre discuția sa cu Starmer.

„S-au spus lucruri dure și ferme și, evident, putem discuta, pentru că atunci când aliații se întâlnesc, pot discuta. Cele două state sunt democrații, amândoi înțelegem amenințarea din partea jihadiștilor”, a susținut președintele Israelului, citat de ziarul The Guardian.

Herzog neagă aplicarea unui plan de expulzare a palestinienilor din Gaza

Herzog a condamnat intenția britanică de a recunoaște un stat palestinian, susținând că aceasta este o inițiativă „periculoasă”.

„Credem că o rezoluție unilaterală privind un stat palestinian va avea un rezultat advers și va afecta negativ orice proces viitor, deoarece va fi periculoasă. Nu va ajuta niciun palestinian, niciun ostatic și poate fi interpretată negativ de către gruparea Hamas”, a argumentat Herzog.

Totodată, președintele israelian a negat aplicarea unui plan de expulzare a palestinienilor din Gaza, îndemnând Occidentul să nu ia în considerare remarcile făcute de membrii Cabinetului Itamar Ben-Gvir și Bezalel Smotrich.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

IRANUL va continua cooperarea cu AIEA/ Araghchi și Grossi au convenit asupra reluării inspecțiilor tehnice la instalațiile nucleare

Citește și

EXTERNE ATENTATELE de la 11 septembrie din SUA, comemorate în contextul violențelor motivate politic. Activistul republican Charlie Kirk, ucis cu o zi înainte
11:53
ATENTATELE de la 11 septembrie din SUA, comemorate în contextul violențelor motivate politic. Activistul republican Charlie Kirk, ucis cu o zi înainte
EXTERNE Marco Rubio s-a întâlnit cu ministrul chinez de Externe/ Beijingul a avertizat SUA împotriva implicării în problema TAIWANULUI
11:38
Marco Rubio s-a întâlnit cu ministrul chinez de Externe/ Beijingul a avertizat SUA împotriva implicării în problema TAIWANULUI
EXTERNE Violența motivată politic, în creștere în SUA. Paralela dintre tentativa de asasinat împotriva lui Donald Trump și uciderea lui Charlie Kirk
09:55
Violența motivată politic, în creștere în SUA. Paralela dintre tentativa de asasinat împotriva lui Donald Trump și uciderea lui Charlie Kirk
EXTERNE Moartea lui Charlie Kirk. TRUMP atacă discursul „stângii radicale”. „Este direct responsabilă pentru terorismul pe care îl trăim”
09:24
Moartea lui Charlie Kirk. TRUMP atacă discursul „stângii radicale”. „Este direct responsabilă pentru terorismul pe care îl trăim”
EXTERNE Jordan Bardella depune o moțiune de CENZURĂ împotriva Ursulei von der Leyen, criticând acordurile comerciale negociate de președinta Comisiei Europene
09:15
Jordan Bardella depune o moțiune de CENZURĂ împotriva Ursulei von der Leyen, criticând acordurile comerciale negociate de președinta Comisiei Europene
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 706. Israelul arestează membrii Fatah din Cisiordania
08:47
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 706. Israelul arestează membrii Fatah din Cisiordania
Mediafax
Grindeanu, după asasinarea lui Kirk: Un act abominabil
Digi24
Cea mai mare armată din Europa arată bine doar pe hârtie. „Avioanele F-16 și F-35 ar rămâne descoperite în fața dronelor rusești”
Cancan.ro
Zodiile care au parte de protecție divină de la 11 septembrie. 4 nativi au șanse unice
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Operațiunea „Buget frumos pe hârtie”. Ce riscă Guvernul Ciolacu dacă a măsluit cifrele economice pe 2024
Mediafax
A venit nota pe plată pentru creșterile de taxe? Rata anuală a inflaţiei în luna august 2025 ajunge la 9,9%
Click
Copiii care merg la școală cu ghiozdane goale, manuale lipsă și haine insuficiente: „Pentru mulți rămâne un loc al stresului și rușinii.” Studiul care dezvăluie realitatea cruntă
Wowbiz
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Antena 3
Familia tinerei care a fugit din Ucraina de război, dar a murit în SUA, prima reacție după incident: A venit aici pentru siguranță
Digi24
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă
Cancan.ro
Creierul afacerii “Air cocaine” de 20 mil.€ a aterizat în România! Coincidenţă? Greu de crezut: Frank Colin a venit în România de ziua fostei neveste!
Ce se întâmplă doctore
Rocsana Marcu, apariţie şocantă! Cât de mult s-a îngrăşat? Cum arată acum blondina
observatornews.ro
Angajatul la stat care câştiga jumătate de milion de lei anual. Cum a reuşit să deţină 6 funcţii simultan
StirileKanalD
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
KanalD
35 de medicamente noi adăugate pe lista celor compensate. Cine sunt beneficiarii
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR: Nu mai poți „fenta” radarul
Descopera.ro
Primul lucru care se întâmplă atunci când renunți la cafea
Capital.ro
Elena Udrea nu a dezamăgit. Imaginea care a trecut orice test: Nu renunță niciodată; e una dintre preferatele mele
Evz.ro
CNAS nu decontează decât o parte din costurile operațiilor
A1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Cine și-a făcut apariția la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Toți cei prezenți sunt în stare de șoc
RadioImpuls
Cum a fost POSIBIL? După 23 de ani, polițiștii l-au prins pe bărbatul care a comis o crimă în anul 2002. Cine este, de fapt, criminalul de care toți au uitat? Trăia sub ochii tuturor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Descopera.ro
Un studiu arată că băutorii de bere sunt magneți pentru țânțari
ACTUALITATE „Trei partide de dreapta și nicio reformă LIBERALĂ” este avertismentul lui Florin Cîțu. Antreprenorii și sectorul privat, dați la o parte de Bolojan
11:57
„Trei partide de dreapta și nicio reformă LIBERALĂ” este avertismentul lui Florin Cîțu. Antreprenorii și sectorul privat, dați la o parte de Bolojan
ULTIMA ORĂ Ambasada României la Washington TACE după atentatul asupra lui Charlie Kirk. Nimeni din conducerea statului român nu a condamnat ASASINATUL
11:50
Ambasada României la Washington TACE după atentatul asupra lui Charlie Kirk. Nimeni din conducerea statului român nu a condamnat ASASINATUL
MESAJ Sorin Grindeanu, reacție după asasinarea lui Charlie Kirk: „Un act abominabil” / „Rugăciuni pentru familia sa”
11:39
Sorin Grindeanu, reacție după asasinarea lui Charlie Kirk: „Un act abominabil” / „Rugăciuni pentru familia sa”
AUTO Programul „RABLA” revine. Ministrul Diana Buzoianu: „Am păstrat valoarea voucherelor”
11:33
Programul „RABLA” revine. Ministrul Diana Buzoianu: „Am păstrat valoarea voucherelor”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Marea majoritate a francezilor nu-l mai doresc pe Macron. Cota de popularitate este ZERO”
11:30
Dan Dungaciu: „Marea majoritate a francezilor nu-l mai doresc pe Macron. Cota de popularitate este ZERO”