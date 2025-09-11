Keir Starmer l-a confruntat pe Isaac Herzog cu privire la situația din ORIENTUL MIJLOCIU/ „A fost o întâlnire între aliați, dar a fost una dificilă”

Premierul britanic, Keir Starmer, și președintele israelian, Isaac Herzog, au avut un schimb dur de replici pe tema ajutorului umanitar din Fâșia Gaza, pe fondul protestelor care cer arestarea lui Herzog în calitate de criminal de război.

Herzog a declarat că a oferit Guvernului britanic o misiune de informare pentru a analiza situația umanitară din Fâșia Gaza. Președintele israelian a negat existența foametei pe teritoriul palestinian. De asemenea, Herzog a subliniat că atacul Israelului asupra Doha este justificat, deoarece Qatarul este un aliat al grupării Hamas.

Keir Starmer „a condamnat actele Israelului din Doha ca fiind complet inacceptabile. Acesta a spus că atacurile au fost o încălcare flagrantă a suveranității unui partener-cheie și nu aduc nicio contribuție la asigurarea păcii pe care cu toții o dorim cu disperare”.

Premierul britanic și-a exprimat îngrijorarea cu privire la situația umanitară din Fâșia Gaza, îndemnând Israelul să oprească operațiunile care provoacă o destabilizare a acestei situații.

„A fost o întâlnire între aliați, dar a fost una dificilă”, a declarat Herzog, vorbind despre discuția sa cu Starmer. „S-au spus lucruri dure și ferme și, evident, putem discuta, pentru că atunci când aliații se întâlnesc, pot discuta. Cele două state sunt democrații, amândoi înțelegem amenințarea din partea jihadiștilor”, a susținut președintele Israelului, citat de ziarul The Guardian.

Herzog neagă aplicarea unui plan de expulzare a palestinienilor din Gaza

Herzog a condamnat intenția britanică de a recunoaște un stat palestinian, susținând că aceasta este o inițiativă „periculoasă”.

„Credem că o rezoluție unilaterală privind un stat palestinian va avea un rezultat advers și va afecta negativ orice proces viitor, deoarece va fi periculoasă. Nu va ajuta niciun palestinian, niciun ostatic și poate fi interpretată negativ de către gruparea Hamas”, a argumentat Herzog.

Totodată, președintele israelian a negat aplicarea unui plan de expulzare a palestinienilor din Gaza, îndemnând Occidentul să nu ia în considerare remarcile făcute de membrii Cabinetului Itamar Ben-Gvir și Bezalel Smotrich.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

IRANUL va continua cooperarea cu AIEA/ Araghchi și Grossi au convenit asupra reluării inspecțiilor tehnice la instalațiile nucleare