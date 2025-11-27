17:07
Putin face o declarație care dă fiori reci: „Suntem pregătiți să luptăm până la ultimul ucrainean”
Vladimir Putin face o declarație șocantă: „Suntem pregătiți să luptăm până la ultimul ucrainean”.
Liderul rus spune că va continua războiul „până la ultimul ucrainean” iar acțiunea ar fi cerută de cei din Occident care vor să continue să fure bani folosind ca temă războiul din Ucraina.
16:18
Condiția-cheie pusă de Putin privind planul de pace propus de SUA
Vladimir Putin a numit unul dintre punctele cheie în negocierile cu SUA recunoașterea suveranității Rusiei asupra Crimeei și Donbasului.
16:17
Putin a confirmat că există contacte cu Budapesta privind o posibilă întâlnire cu Orban la Moscova
Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a confirmat că există contacte cu Budapesta privind o posibilă întâlnire cu premierul Viktor Orban la Moscova.
16:09
Putin: Un acord de pace cu Ucraina este "imposibil din punct de vedere juridic"
Rusia dorește să ajungă la un acord cu Ucraina, dar în prezent acest lucru este juridic imposibil, iar cel mai important este ca deciziile să fie recunoscute internațional, a declarat Vladimir Putin.
16:06
Putin susține că negocierea cu Zelenski este "inutilă"
Este inutil să semnezi documente cu conducerea ucraineană, au făcut o greșeală strategică când s-au temut să meargă la alegeri, a declarat Vladimir Putin.
16:02
Posibilă prăbușire a frontului ucrainean pe direcția Zaporojie. Anunțul Kremlinului
Forțele Armate ale Rusiei avansează cu ritmuri rapide în nordul regiunii Zaporojie, au ajuns la Huliaipole și vor merge mai departe, a spus Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin a vorbit despre o posibilă prăbușire a frontului forțelor ucrainene pe direcția Zaporojie.
15:53
Rusia se pregătește să răspundă cu un set de măsuri la confiscarea activelor rusești în Europa
Guvernul Federației Ruse dezvoltă un pachet de măsuri de răspuns în cazul confiscării activelor rusești în Europa, a declarat Putin.
Rusia este pregătită să discute împreună cu SUA toate problemele legate de stabilitatea strategică, a declarat Putin. Confiscarea activelor rusești în Europa va fi un furt, a subliniat Vladimir Putin
Putin anunță că este gata să dea cu subsemnatul că nu atacă Europa. Liderul rus prezintă condițiile încetării războiului din Ucraina.
Rusia este gata să consemneze pe hârtie absența planurilor agresive față de Europa, a transmis Vladimir Putin.
Liderul de la Kremlin spune că este gata să discute fiecare punct al planului de pace privind Ucraina.
Acesta a mai precizat că delegația americană trebuie să vină la Moscova săptămâna viitoare.
„Dacă trupele Ucrainei părăsesc „teritoriile ocupate”, vom înceta acțiunile militare, dacă nu vor pleca – vom obține acest lucru pe cale militară”, a declarat președintele Rusiei.
„Dinamică pozitivă se menține pe toate direcțiile operațiunii militare speciale, iar ritmul avansării crește”, a mai adăugat liderul rus.
P️utin a menționat că forțele Armate ale Ucrainei au pierdut 47 de mii de oameni în octombrie.️ Acesta nu a exclus posibilitatea ca convorbirile telefonice „scurse” în mass-media despre Ucraina să fie false.
Președintele a subliniat, de asemenea, că „scurgerile” convorbirilor telefonice reprezintă o infracțiune penală.
„Trebuie să traducem totul în limbaj diplomatic. A spune că Rusia nu va ataca Europa este comic pentru noi, este hilar, pentru că nu am vrut niciodată să atacăm Europa.
O să punem pune în scris. Însă, de asemenea, există persoane care nu sunt neapărat, de partea noastră, ca să zic așa, probabil niste escroci și spun oamenilor că Rusia va ataca Europa și că trebuie să-și consolideze apărarea.
Nu-mi dau seama dacă acest lucru este în interesul industriei de apărare sau vor, pur și simplu, să-și crească rating-ul politic.
Este dificil de spus, dar este o minciună totală. Societatea este alimentată cu astfel de informații și oamenii sunt speriați, dar noi nu avem planuri de agresiune împotriva Europei.
Suntem dispuși să dăm în scris acest fapt. Poate așa totul va avea sens și vom discuta câteva puncte privind siguranța Europei, întotdeauna am fost deschiși față de aceste țări, pe care le considerăm partenere, dar trebuie să stăm la masă și să discutăm fiecare punct”, a mai transmis Vladimir Putin.
Principalele declarații ale lui Putin despre situația de pe front
- Acțiunile militare se vor opri când trupele ucrainene vor părăsi pozițiile ocupate;
- Dinamică pozitivă se menține pe toate direcțiile operațiunii militare speciale, iar ritmul avansării crește;
- Forțele Armate ale Ucrainei au pierdut în octombrie 47 de mii de oameni;
- Dezertarea în Forțele Armate ale Ucrainei este foarte mare, acest lucru este confirmat atât de mass-media occidentale, iar Kievul probabil nu poate face nimic în această privință;
- Problema principală pentru Forțele Armate ale Ucrainei este decalajul tot mai mare dintre numărul recruților și pierderi, minus 10-15 mii pe lună.
Putin a declarat că nu se aștepta la noi sancțiuni ale SUA împotriva companiilor petroliere rusești*, deoarece nu au existat conflicte între Moscova și Washington după Alaska.
