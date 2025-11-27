Putin anunță că este gata să dea cu subsemnatul că nu atacă Europa. Liderul rus prezintă condițiile încetării războiului din Ucraina.

Rusia este gata să consemneze pe hârtie absența planurilor agresive față de Europa, a transmis Vladimir Putin.

Liderul de la Kremlin spune că este gata să discute fiecare punct al planului de pace privind Ucraina.

Acesta a mai precizat că delegația americană trebuie să vină la Moscova săptămâna viitoare. „Dacă trupele Ucrainei părăsesc „teritoriile ocupate”, vom înceta acțiunile militare, dacă nu vor pleca – vom obține acest lucru pe cale militară”, a declarat președintele Rusiei. „Dinamică pozitivă se menține pe toate direcțiile operațiunii militare speciale, iar ritmul avansării crește”, a mai adăugat liderul rus.

P️utin a menționat că forțele Armate ale Ucrainei au pierdut 47 de mii de oameni în octombrie.️ Acesta nu a exclus posibilitatea ca convorbirile telefonice „scurse” în mass-media despre Ucraina să fie false.

Președintele a subliniat, de asemenea, că „scurgerile” convorbirilor telefonice reprezintă o infracțiune penală.

„Trebuie să traducem totul în limbaj diplomatic. A spune că Rusia nu va ataca Europa este comic pentru noi, este hilar, pentru că nu am vrut niciodată să atacăm Europa. O să punem pune în scris. Însă, de asemenea, există persoane care nu sunt neapărat, de partea noastră, ca să zic așa, probabil niste escroci și spun oamenilor că Rusia va ataca Europa și că trebuie să-și consolideze apărarea. Nu-mi dau seama dacă acest lucru este în interesul industriei de apărare sau vor, pur și simplu, să-și crească rating-ul politic. Este dificil de spus, dar este o minciună totală. Societatea este alimentată cu astfel de informații și oamenii sunt speriați, dar noi nu avem planuri de agresiune împotriva Europei. Suntem dispuși să dăm în scris acest fapt. Poate așa totul va avea sens și vom discuta câteva puncte privind siguranța Europei, întotdeauna am fost deschiși față de aceste țări, pe care le considerăm partenere, dar trebuie să stăm la masă și să discutăm fiecare punct”, a mai transmis Vladimir Putin.

Principalele declarații ale lui Putin despre situația de pe front

Acțiunile militare se vor opri când trupele ucrainene vor părăsi pozițiile ocupate;

Dinamică pozitivă se menține pe toate direcțiile operațiunii militare speciale, iar ritmul avansării crește;

Forțele Armate ale Ucrainei au pierdut în octombrie 47 de mii de oameni;

Dezertarea în Forțele Armate ale Ucrainei este foarte mare, acest lucru este confirmat atât de mass-media occidentale, iar Kievul probabil nu poate face nimic în această privință;

Problema principală pentru Forțele Armate ale Ucrainei este decalajul tot mai mare dintre numărul recruților și pierderi, minus 10-15 mii pe lună.

Putin a declarat că nu se aștepta la noi sancțiuni ale SUA împotriva companiilor petroliere rusești*, deoarece nu au existat conflicte între Moscova și Washington după Alaska.

