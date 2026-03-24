Kim Jong Un a anunțat consolidarea „ireversibilă” a statutului nuclear al Coreei de Nord și amenință SUA: „Să aleagă confruntarea sau pacea”

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a anunțat consolidarea „ireversibilă” a statutului nuclear al țării și a numit Coreea de Sud „cel mai ostil” stat. Declarațiile vin pe fondul tensiunilor regionale și al relațiilor complicate cu SUA, în ciuda declarațiilor „prietenoase” ale lui Trump la adresa sa.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat că va consolida definitiv statutul nuclear al țării sale, într-un discurs susținut în fața parlamentului de la Phenian, instituție cu rol mai degrabă formal, potrivit Reuters.com.

În același timp, liderul de la Phenian a adoptat o poziție extrem de dură față de Coreea de Sud, pe care a descris-o drept „cea mai ostilă” națiune, accentuând ruptura tot mai profundă dintre cele două state.

Kim Jong-Un a acuzat SUA de „terorism de stat”

În discursul său, Kim a acuzat Statele Unite de „terorism de stat şi agresiune”, făcând referire indirectă la conflictele din Orientul Mijlociu. Totodată, a anunțat că Phenianul va avea un rol mai activ într-un front comun împotriva Washingtonului, pe fondul intensificării sentimentelor antiamericane.

Deși nu l-a menționat direct pe Donald Trump, liderul nord-coreean a transmis un mesaj clar către administrația americană.

„Să aleagă confruntarea sau coexistenţa paşnică, iar noi suntem pregătiţi să răspundem la orice alegere”, a declarat Kim Jong Un.

Declarațiile sale sunt în linie cu pozițiile exprimate anterior la Congresul Partidului Muncitorilor, unde a criticat dur Seulul, dar a lăsat deschisă posibilitatea reluării dialogului cu Washingtonul. În același timp, Kim a cerut ca SUA să renunțe la condiționarea negocierilor de dezarmarea nucleară a Coreei de Nord.

Parlamentul nord-coreean, Adunarea Populară Supremă, a adoptat o constituție revizuită, fără a oferi detalii despre modificări. Potrivit așteptărilor, noul document ar putea oficializa desemnarea Coreei de Sud drept inamic permanent și ar elimina referințele la ideea unei națiuni comune.

