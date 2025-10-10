Prima pagină » Știri externe » Kim Jong-Un își consolidează noi alianțe regionale/ COREEA DE NORD își intensifică cooperarea cu Vietnamul

10 oct. 2025, 13:00, Știri externe
Președintele nord-coreean, Kim Jong-Un, s-a întâlnit cu secretarul general al Partidului Comunist vietnamez, To Lam, convenind asupra dezvoltării relațiilor de colaborare dintre cele două țări.

Cei doi lideri s-au întâlnit, joi, la Phenian. To Lam a efectuat o vizită în Coreea de Nord pentru a participa la celebrarea aniversării de 80 de ani a Partidului Muncitoresc Coreean. Kim Jong-Un a evidențiat că vizita „consolidează relațiile amicale dintre cele două părți și populații și are o mare semnificație pentru a 80-a aniversare a fondării partidului”.

To Lam s-a declarat că este impresionat de succesul „revelator” al Coreei de Nord de „a lupta pentru revitalizarea totală a statului datorită autosuficienței”. Acesta a exprimat, de asemenea, dorința țării de a consolida relațiile tradiționale de prietenie” cu Phenianul și de a le aduce la un nou nivel.

Coreea de Nord și Vietnamul celebrează 75 de ani de la fondarea relațiilor diplomatice formale

„Există un schimb de opinii imparțial cu privire la chestiunile care decurg din promovarea pozitivă a cauzei construcției socialismului în Coreea de Nord și în Vietnam și dezvoltarea relațiilor de cooperare a relațiilor de cooperare de lungă durată, așa cum o cer vremurile și problemele de interes comun”, a transmis Agenția de presă nord-coreeană de Stat, potrivit agenției de presă Yonhap.

Ultima dată când un lider vietnamez a călătorit în Coreea de Nord a fost în 2007. Nong Duc Manh, secretarul general al Partidului Comunist vietnamez, a efectuat o vizită la Phenian. Cele două țări au declarat că 2025 este anul celebrării aniversării de 75 de ani a consolidării formale a relațiilor diplomatice.

