Kim Jong-Un își consolidează noi alianțe regionale/ COREEA DE NORD își intensifică cooperarea cu Vietnamul

Președintele nord-coreean, Kim Jong-Un, s-a întâlnit cu secretarul general al Partidului Comunist vietnamez, To Lam, convenind asupra dezvoltării relațiilor de colaborare dintre cele două țări.
Cei doi lideri s-au întâlnit, joi, la Phenian. To Lam a efectuat o vizită în Coreea de Nord pentru a participa la celebrarea aniversării de 80 de ani a Partidului Muncitoresc Coreean. Kim Jong-Un a evidențiat că vizita „consolidează relațiile amicale dintre cele două părți și populații și are o mare semnificație pentru a 80-a aniversare a fondării partidului”.
To Lam s-a declarat că este impresionat de succesul „revelator” al Coreei de Nord de „a lupta pentru revitalizarea totală a statului datorită autosuficienței”. Acesta a exprimat, de asemenea, dorința țării de a consolida relațiile tradiționale de prietenie” cu Phenianul și de a le aduce la un nou nivel.
„Există un schimb de opinii imparțial cu privire la chestiunile care decurg din promovarea pozitivă a cauzei construcției socialismului în Coreea de Nord și în Vietnam și dezvoltarea relațiilor de cooperare a relațiilor de cooperare de lungă durată, așa cum o cer vremurile și problemele de interes comun”, a transmis Agenția de presă nord-coreeană de Stat, potrivit agenției de presă Yonhap.
Ultima dată când un lider vietnamez a călătorit în Coreea de Nord a fost în 2007. Nong Duc Manh, secretarul general al Partidului Comunist vietnamez, a efectuat o vizită la Phenian. Cele două țări au declarat că 2025 este anul celebrării aniversării de 75 de ani a consolidării formale a relațiilor diplomatice.
Foto: Profimedia
Recomandarea autorului:
SUA și Finlanda au încheiat un acord privind navele spărgătoare de gheață/ Trump își propune să își consolideze securitatea în Arctica
DONALD TRUMP se declară nemulțumit de cheltuielile militare insuficiente ale SPANIEI/ „Poate ar trebui să fie dată afară din NATO”
FRANȚA trebuie să-și sporească producția de echipamente de apărare /Țările NATO depun eforturi pentru a crește investițiile militare