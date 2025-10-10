SUA și Finlanda au încheiat un acord privind navele spărgătoare de gheață/ Trump își propune să își consolideze securitatea în Arctica

Președintele SUA, Donald Trump, și omologul său finlandez, Alexander Stubb, au semnat, joi, un acord prin care Garda de Coastă americană va achiziționa până la 11 nave spărgătoare de gheață pentru a consolida securitatea națională.

Cei doi lideri au aprobat un memorandum privind cooperarea în domeniul navelor spărgătoare de gheață, care are scopul de a pune bazele unor acorduri comerciale între Garda de Coastă a SUA și companiile finlandeze.

Trump și Stubb s-au întâlnit în martie la clubul președintelui Mar-a-Lago din Florida, unde au jucat golf.

Potrivit acordului, Finlanda urmează să producă patru „spărgătoare de gheață arctice” în șantierele navale din Finlanda, iar SUA vor valorifica o expertiză finlandeză pentru a construi aproximativ șase astfel de nave.

„Cumpărăm cele mai bune spărgătoare de gheață din lume, iar Finlanda este cunoscută pentru fabricarea lor”, a declarat Trump.

Stubb a numit acordul „o decizie strategică uriașă”, deoarece „Arctica este importantă din punct de vedere strategic.

Cele 11 nave spărgătoare de gheață care vor fi utilizate de Garda de Coastă a SUA vor valora aproximativ 6,1 miliarde de dolari, a declarat un oficial al Casei Albe.

SUA vor să contracareze influențele Chinei și Rusiei

SUA s-au angajat, de asemenea, să apere Finlanda, în cazul în care președintele rus, Vladimir Putin, ar desfășura operațiuni militare pe teritoriul acesteia, potrivit publicației U. S. NEWS. Trump a insistat că „nu crede că Putin va face un astfel de demers”.

Stubb a declarat, la rândul său, că nu consideră Moscova o „amenințare militară iminentă”.

Trump și-a propus să achiziționeze până la 40 de nave spărgătoare de gheață pentru a consolida securitatea națională a SUA în Arctica și a contracara influențele Chinei și Rusiei.

Foto: Profimedia

