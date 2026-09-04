Zile libere 2027. Calendarul sărbătorilor legale și minivacanțele în 2027

Zile libere 2027. Anul 2027 aduce un total de 17 sărbători legale în România. Dintre acestea, 9 pică în timpul săptămânii (zile lucrătoare), iar 8 suprapuse peste weekend. Pentru angajații cu program standard (luni-vineri), structura calendaristică oferă câteva oportunități excelente pentru punte și minivacanțe prelungite.

Zile libere 2027. Calendarul complet al sărbătorilor legale din 2027

• 1 ianuarie | Vineri | Anul Nou | În timpul săptămânii

• 2 ianuarie | Sâmbătă | A doua zi de Anul Nou | Weekend

• 6 ianuarie | Miercuri | Boboteaza | În timpul săptămânii

• 7 ianuarie | Joi | Sfântul Ioan Botezătorul | În timpul săptămânii

• 24 ianuarie | Duminică | Ziua Unirii Principatelor Române | Weekend

• 30 aprilie | Vineri | Vinerea Mare | În timpul săptămânii

• 1 mai | Sâmbătă | Ziua Muncii | Weekend

• 2 mai | Duminică | Paștele Ortodox (Prima zi) | Weekend

• 3 mai | Luni | A doua zi de Paște | În timpul săptămânii

• 1 iunie | Marți | Ziua Copilului | În timpul săptămânii

• 20 iunie | Duminică | Rusalii (Prima zi) | Weekend

• 21 iunie | Luni | A doua zi de Rusalii | În timpul săptămânii

• 15 august | Duminică | Adormirea Maicii Domnului | Weekend

• 30 noiembrie | Marți | Sfântul Andrei | În timpul săptămânii

• 1 decembrie | Miercuri | Ziua Națională a României | În timpul săptămânii

• 25 decembrie | Sâmbătă | Crăciunul (Prima zi) | Weekend

• 26 decembrie | Duminică | A doua zi de Crăciun | Weekend

Sondaj Gândul Ce fel de premier vrei să desemneze președintele Nicușor Dan? Premier de la partide

Premier tehnocrat Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Zile libere 2027. Principalele minivacanțe și posibilități de punte în 2027

Începutul de an (1 – 10 ianuarie): Anul debutează cu vineri, 1 ianuarie, liberă. Cu doar o zi de concediu luată vineri, 8 ianuarie (după liberele de Bobotează pe 6 ianuarie și Sf. Ioan pe 7 ianuarie), se poate obține o vacanță legată de 10 zile consecutive.

Paștele și 1 Mai (30 aprilie – 3 mai): Suprapunerea sărbătorilor creează o minivacanță automată de 4 zile libere consecutive (de vineri, 30 aprilie, până luni, 3 mai).

Ziua Copilului (1 iunie): Deoarece 1 iunie pică marți, o zi de concediu luată luni, 31 mai, generează un weekend prelungit de 4 zile.

Sfântul Andrei și 1 Decembrie (30 noiembrie – 1 decembrie): Sărbătorile pică marți și miercuri. O zi liberă luată luni, 29 noiembrie, oferă o minivacanță de 5 zile legate de weekendul anterior.

Sărbătorile de iarnă (Crăciunul) și Ziua Marinei (15 august) pică în weekend în 2027, fără a adăuga zile libere suplimentare din timpul săptămânii.

Sursa foto: Envato