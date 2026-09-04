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Zile libere 2027. Calendarul sărbătorilor legale și minivacanțele în 2027

Zile libere 2027. Calendarul sărbătorilor legale și minivacanțele în 2027
Zile libere 2027. Calendarul sărbătorilor legale și minivacanțele în 2027
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Zile libere 2027. Anul 2027 aduce un total de 17 sărbători legale în România. Dintre acestea, 9 pică în timpul săptămânii (zile lucrătoare), iar 8 suprapuse peste weekend. Pentru angajații cu program standard (luni-vineri), structura calendaristică oferă câteva oportunități excelente pentru punte și minivacanțe prelungite.

Zile libere 2027. Calendarul complet al sărbătorilor legale din 2027

• 1 ianuarie | Vineri | Anul Nou | În timpul săptămânii
• 2 ianuarie | Sâmbătă | A doua zi de Anul Nou | Weekend
• 6 ianuarie | Miercuri | Boboteaza | În timpul săptămânii
• 7 ianuarie | Joi | Sfântul Ioan Botezătorul | În timpul săptămânii
• 24 ianuarie | Duminică | Ziua Unirii Principatelor Române | Weekend
• 30 aprilie | Vineri | Vinerea Mare | În timpul săptămânii
• 1 mai | Sâmbătă | Ziua Muncii | Weekend
• 2 mai | Duminică | Paștele Ortodox (Prima zi) | Weekend
• 3 mai | Luni | A doua zi de Paște | În timpul săptămânii
• 1 iunie | Marți | Ziua Copilului | În timpul săptămânii
• 20 iunie | Duminică | Rusalii (Prima zi) | Weekend
• 21 iunie | Luni | A doua zi de Rusalii | În timpul săptămânii
• 15 august | Duminică | Adormirea Maicii Domnului | Weekend
• 30 noiembrie | Marți | Sfântul Andrei | În timpul săptămânii
• 1 decembrie | Miercuri | Ziua Națională a României | În timpul săptămânii
• 25 decembrie | Sâmbătă | Crăciunul (Prima zi) | Weekend
• 26 decembrie | Duminică | A doua zi de Crăciun | Weekend

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Zile libere 2027. Principalele minivacanțe și posibilități de punte în 2027

Începutul de an (1 – 10 ianuarie): Anul debutează cu vineri, 1 ianuarie, liberă. Cu doar o zi de concediu luată vineri, 8 ianuarie (după liberele de Bobotează pe 6 ianuarie și Sf. Ioan pe 7 ianuarie), se poate obține o vacanță legată de 10 zile consecutive.

Paștele și 1 Mai (30 aprilie – 3 mai): Suprapunerea sărbătorilor creează o minivacanță automată de 4 zile libere consecutive (de vineri, 30 aprilie, până luni, 3 mai).

Ziua Copilului (1 iunie): Deoarece 1 iunie pică marți, o zi de concediu luată luni, 31 mai, generează un weekend prelungit de 4 zile.

Sfântul Andrei și 1 Decembrie (30 noiembrie – 1 decembrie): Sărbătorile pică marți și miercuri. O zi liberă luată luni, 29 noiembrie, oferă o minivacanță de 5 zile legate de weekendul anterior.

Sărbătorile de iarnă (Crăciunul) și Ziua Marinei (15 august) pică în weekend în 2027, fără a adăuga zile libere suplimentare din timpul săptămânii.

Sursa foto: Envato

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